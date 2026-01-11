Os novos comboios mais fascinantes que chegam em 2026

Há 1h e 41min

Uma viagem à volta do mundo pelo espetacular mundo dos comboios

Quando estamos numa grande estação ferroviária de uma cidade, a percorrer com os olhos o painel de partidas à procura do nosso comboio, pouco importa se somos viajantes experientes ou estreantes nervosos. Poucos momentos de viagem se comparam àquele breve arrepio de antecipação, enquanto as possibilidades de aventura nos passam pela cabeça.

De pé, sob os enormes ecrãs electrónicos de estações em Zurique, Londres, Viena, Tóquio ou Xangai, é difícil não sonhar acordado com a ideia de abandonar os planos e embarcar num comboio rumo a uma cidade distante.

À medida que novas rotas se abrem e as redes ferroviárias de alta velocidade se expandem em grande parte do mundo, torna-se cada vez mais fácil ceder a esse impulso e fugir de comboio.

Desde serviços noturnos económicos até “cruzeiros terrestres” de hiper-luxo, a variedade e a qualidade das viagens ferroviárias continuam a crescer. Em conjunto, oferecem um retrato de como o transporte ferroviário está a mudar - e de porque é que 2026 poderá revelar-se um ano particularmente entusiasmante para os comboios, tanto práticos como indulgentes.

As "Setas Vermelhas" de Itália apontam à Alemanha

Os comboios Frecciarossa de Itália vão chegar à Áustria e à Alemanha, em 2026. (Matteo Della Torre/NurPhoto/Shutterstock)

“Elegância, velocidade e espaço” foi o slogan dos carros de luxo da Jaguar nos anos 1950, mas poderia aplicar-se igualmente a uma nova geração de comboios de alta velocidade. Entre os melhores do mundo, estão os elegantes comboios vermelhos operados pela Trenitalia e pela sua rival privada, a Italo.

Depois de transformarem as viagens interurbanas em Itália - reduzindo tarifas, aumentando frequências e praticamente acabando com as ligações aéreas domésticas - ambas as empresas estão agora de olho no maior mercado ferroviário da Europa: a Alemanha.

Os mais recentes comboios Frecciarossa (“Seta Vermelha”) da Trenitalia - já a operar com sucesso em Espanha e França - destinam-se a rotas internacionais de Itália para a Áustria e a Alemanha, podendo também competir com os serviços InterCity Express (ICE) nas rotas internas alemãs.

A Italo terá igualmente solicitado uma licença de operação e poderá investir “vários milhares de milhões de euros” numa frota de até 40 comboios de alta velocidade, oferecendo serviços frequentes entre cidades como Berlim, Munique, Frankfurt e Hamburgo.

Estas iniciativas representam uma grande ameaça para a Deutsche Bahn - outrora vista como um símbolo da eficiência e superioridade tecnológica alemãs, mas que enfrenta atualmente problemas sem precedentes de pontualidade e fiabilidade.

Ainda assim, fica uma nota de cautela para os novos operadores: grande parte da falta de fiabilidade dos comboios de longo curso na Alemanha deve-se a infraestruturas degradadas, planeamento deficiente e congestionamento da rede. Acrescentar mais comboios a linhas já saturadas pode criar mais problemas do que soluções.

O regresso dos comboios noturnos europeus

A European Sleeper vai lançar novos serviços noturnos entre Paris e Berlim, com passagem por Bruxelas. (European Sleeper)

À medida que a procura por comboios noturnos na Europa continua a ultrapassar a oferta, as dificuldades de operar estes serviços complexos e dispendiosos tornam-se cada vez mais evidentes.

Em dezembro, a operadora ferroviária austríaca ÖBB terminou os muito promovidos comboios Nightjet, entre Paris e Berlim e Viena, apesar de estarem frequentemente esgotados.

A razão? Ambos os serviços dependiam de apoio financeiro do governo francês e, quando esse apoio foi retirado, os comboios - que circulavam três vezes por semana - deixaram de ser viáveis.

No entanto, a cooperativa belgo-holandesa European Sleeper, que entrou em funcionamento em 2023 com a rota noturna Bruxelas-Berlim-Praga, veio colmatar essa lacuna. Em março de 2026, irá reativar a ligação Paris-Berlim, também três vezes por semana, passando por Bruxelas.

Apesar das dificuldades em garantir horários e planeamento de rotas a longo prazo, bem como das perturbações causadas por obras de manutenção de última hora na Alemanha, a European Sleeper está a trabalhar para estabelecer novas ligações.

As carruagens renovadas incluem compartimentos-cama, camas couchette e assentos reclináveis, com toques modernos como tomadas elétricas e Wi-Fi, pensados para viajantes com diferentes orçamentos.

Viagens elegantes até Milão

Um novo serviço irá ligar Milão a Amesterdão e Bruxelas. (Alexander Spatari/Moment RF/Getty Images)

Outro reforço para os viajantes de longo curso na Europa chegará em junho de 2026, com o lançamento de uma nova rota que ligará Amesterdão e Bruxelas à Suíça e a Milão, o centro da moda e da indústria italiana. A viagem de 1100 quilómetros, através de quatro países, será o primeiro serviço noturno regular entre Itália e esta região da Europa em muitos anos.

Este novo projeto da European Sleeper funcionará três noites por semana em cada sentido, parando em Colónia, na capital suíça Berna e no importante nó de transportes alpino de Brig - conveniente para quem visita Zermatt, Saas Fee e até o “comboio expresso mais lento do mundo”, o Glacier Express. Os comboios pararão também em Stresa, perto do Lago Maggiore, a caminho de e desde Milão.

Não há dúvida de que este comboio poderá ser extremamente útil tanto para viajantes em negócios como em lazer, oferecendo uma forma confortável e prática de viajar entre o noroeste da Europa e destinos sempre populares em Itália e na Suíça.

A expansão do Rocky Mountaineer

As rotas do Rocky Mountaineer serão expandidas durante 2026. (Rocky Mountaineer)

O Rocky Mountaineer, de teto panorâmico em vidro e há muito posicionado no segmento premium das viagens ferroviárias panorâmicas, vai expandir-se com uma nova rota de edição limitada, em 2026.

Com base nas suas atuais viagens pelo oeste do Canadá e dos Estados Unidos, os novos itinerários “Passage to the Peaks”, em junho e julho de 2026, seguirão uma nova rota pela Colúmbia Britânica e Alberta, passando por Edmonton, Jasper, Calgary, Kamloops, Lake Louise e Banff.

As viagens variam entre uma e nove noites e incluem hotéis e excursões guiadas fora do comboio, como o Columbia Icefield, as Cataratas Athabasca e um cruzeiro no Lago Minnewanka.

Entre os destaques contam-se a travessia dos desfiladeiros de Yellowhead e Rogers, o Kicking Horse Canyon, os túneis em espiral e Craigellachie, onde foi cravado o último prego da linha transcontinental da Canadian Pacific Railway, em novembro de 1885.

Dream of the Desert, da Arábia Saudita

O luxuoso comboio Dream of the Desert, da Arábia Saudita, deverá ser lançado em 2026. (Cortesia Arsenale Spa/SAR)

A Arábia Saudita entra também no mercado ferroviário de luxo, em 2026, com o lançamento do comboio Dream of the Desert, integrado na estratégia mais ampla do reino para atrair turistas internacionais.

Este comboio personalizado, com 41 cabines e construído em Itália, irá explorar paisagens desérticas e montanhosas ao longo de um itinerário de cerca de 1300 quilómetros, desde a capital Riade até Al Qurayyat, perto da fronteira com a Jordânia.

O percurso destaca paisagens do deserto e da montanha, com excursões que incluem visitas à Reserva Natural Real Rei Salman bin Abdulaziz.

A Saudi Arabian Railways colabora com o grupo italiano Arsenale - criador de comboios de luxo como o Orient Express La Dolce Vita - neste projeto avaliado em 53 milhões de dólares (cerca de 46 milhões de euros), que promete “redefinir as viagens de luxo com uma vasta gama de comodidades e serviços personalizados”.

A experiência a bordo dá especial destaque à gastronomia, combinando influências internacionais e sauditas.

O regresso de Budapeste-Belgrado

A linha ferroviária entre Belgrado e Budapeste voltará a estar em funcionamento em 2026. (Ren Weiyun/Xinhua/Sipa USA)

As ligações ferroviárias interurbanas na Europa Central e Oriental ficam muitas vezes aquém dos serviços rápidos, frequentes e confortáveis existentes noutras partes do continente. Mesmo entre capitais da União Europeia, os comboios podem ser antigos, lentos ou - nos piores casos - quase inexistentes.

Os comboios diretos entre Budapeste e Belgrado estão suspensos desde 2019, período durante o qual o troço sérvio da linha foi completamente reconstruído, com apoio da China.

Novos comboios, estações e vias, num investimento de cerca de mil milhões de dólares (850 milhões de euros), transportam agora passageiros pelo norte da Sérvia a velocidades até 200 km/h, estando também em curso melhorias do lado húngaro.

A partir de março de 2026, os operadores esperam realizar até seis ligações diárias de ida e volta entre as duas capitais, reabrindo uma ligação regional crucial. Duas dessas ligações diárias deverão ser serviços rápidos EuroCity, com ligação a Viena, um dos mais importantes nós ferroviários da Europa.

O acesso mais fácil a Belgrado abre ainda a porta a uma das viagens ferroviárias mais impressionantes e menos conhecidas da Europa: a espetacular rota até Bar, no Montenegro.

A ligação escandinava

Os comboios ComfortJet, construídos na República Checa, irão ligar Praga e Copenhaga. (Katerina Sulova/AP)

Dois dos destinos urbanos preferidos para escapadinhas na Europa voltarão a estar ligados por comboio regular pela primeira vez em mais de uma década, a partir de maio de 2026. Uma parceria entre as companhias ferroviárias da República Checa, Alemanha e Dinamarca irá introduzir novos comboios ComfortJet entre Praga e Copenhaga - via Dresden, Berlim e Hamburgo - com duas frequências diárias em cada sentido.

Os comboios checos, em azul e branco, podem atingir velocidades até 230 km/h na Alemanha e incluem carruagem-bar/restaurante, carruagens totalmente acessíveis, Wi-Fi a bordo e uma área de recreio para crianças.

O novo serviço reduz mais de três horas ao tempo de viagem, demorando cerca de 11 horas para percorrer aproximadamente 850 quilómetros. No verão, um terceiro comboio partirá às 16:30 e fará o percurso durante a noite, embora sem carruagens-cama.

Quando o túnel subaquático de Fehmarnbelt, entre a Alemanha e a Dinamarca, abrir - provavelmente no início da década de 2030 -, os tempos de viagem serão ainda mais reduzidos.

A Etihad Rail liga os Emirados

O primeiro troço de uma linha ferroviária de passageiros com cerca de 900 quilómetros nos Emirados Árabes Unidos abrirá em 2026, ligando o Dubai e Abu Dhabi. (Fadel Senna/AFP/Getty Images)

Os Emirados Árabes Unidos estreiam-se na alta velocidade ferroviária em 2026, com o lançamento da rede de passageiros Etihad Rail. No total, a rede irá ligar 11 cidades nos sete emirados, ao longo de cerca de 900 quilómetros, desde Fujairah, no Leste, passando por Sharjah, Dubai e Abu Dhabi, até Al Sila, no Oeste.

Os serviços iniciais ligarão Abu Dhabi ao Dubai em 57 minutos, a velocidades até 200 km/h. À medida que a rede se expanda, os comboios chegarão também a Sharjah e Fujairah.

Os comboios a diesel foram concebidos para suportar o calor extremo e as condições do deserto, oferecendo ao mesmo tempo uma experiência confortável, com cerca de 400 lugares distribuídos por três classes: económica, familiar e primeira classe.

Seven Stars in Kyushu

O comboio japonês Seven Stars in Kyushu é um dos mais luxuosos do mundo. (Kyodo News/Getty Images)

Um dos comboios de luxo mais exclusivos do mundo, o japonês Seven Stars in Kyushu transporta apenas 28 passageiros por viagem e costuma estar reservado com anos de antecedência.

O comboio tem sete carruagens personalizadas: cinco de dormitórios, um salão panorâmico e uma carruagem-salão com sala de chá, todas decoradas num tom vinho profundo com detalhes dourados. O espaço mais cobiçado é a sétima carruagem, que inclui duas suítes de luxo, uma delas com uma grande janela panorâmica.

Concebido para mostrar o melhor da terceira maior ilha do Japão, o comboio destaca o artesanato, as tradições, a cultura e a gastronomia de Kyushu. Combinando influências japonesas e ocidentais, clássicas e modernas, os interiores homenageiam o saber-fazer local e os materiais naturais.

O nome refere-se às sete prefeituras de Kyushu, às principais atrações da ilha e às sete carruagens do comboio. Os itinerários duram entre dois e quatro dias e incluem experiências fora do comboio, únicas nesta região ainda pouco explorada.

Canyon Spirit até Salt Lake City

O comboio Canyon Spirit irá ligar Denver a Glenwood Springs, Moab e Salt Lake City. (Canyon Spirit)

Criada pela equipa responsável pelo Rocky Mountaineer, esta nova viagem ferroviária de luxo baseia-se em mais de 35 anos de experiência a operar comboios panorâmicos dedicados na América do Norte.

O Canyon Spirit é a mais recente evolução da rota Rockies to the Red Rocks, lançada em 2021, trazendo carruagens panorâmicas em cúpula de vidro, gastronomia inspirada na região e um serviço atencioso ao sudoeste dos Estados Unidos.

A partir de Denver, nas Montanhas Rochosas, os passageiros podem escolher um itinerário de dois ou três dias, via Glenwood Springs e Moab, porta de entrada para os parques nacionais do Utah.

A partir de 2026, será possível acrescentar um terceiro dia, continuando de Moab até Salt Lake City. A rota inclui paisagens espetaculares de canyons e o túnel de Moffat, com cerca de 10 quilómetros, que passa sob a Divisão Continental.

Os anfitriões a bordo - conhecidos pela sua simpatia e profissionalismo - desempenham também o papel de contadores de histórias, partilhando informações sobre a vida selvagem, a história e as paisagens da região ao longo da viagem.