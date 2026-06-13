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Linha de comboios cortada em Viana do Castelo após atropelamento mortal

Agência Lusa , HCL
Há 1h e 21min
Comboio da CP (Paulo Novais/Lusa)
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Linha está cortada nos dois sentidos

A linha ferroviária do Minho foi cortada este sábado em Darque, no concelho de Viana do Castelo, na sequência de um atropelamento que fez uma vítima mortal, indicou o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Minho.

À Lusa, a fonte referiu que o atropelamento aconteceu às 13:45 e envolveu um comboio de mercadorias que permanece no apeadeiro próximo da Senhora das Areias.

A linha está cortada nos dois sentidos, disse a mesma fonte, cerca das 16:00, sem conseguir precisar se permanecerá assim muito mais tempo.

No local estão os bombeiros Sapadores de Viana do Castelo com oito elementos auxiliados por duas viaturas, bem como duas patrulhas da PSP local e o delegado de saúde.

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Temas: Comboio Atropelamento Mercadorias Viana do castelo
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