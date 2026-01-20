Pelo menos 20 feridos em acidente ferroviário em Barcelona

Agência Lusa , PF
Há 14 min
Acidente

Para o local foram enviadas cerca de 15 ambulâncias e 11 equipas de bombeiros, referiram fontes dos Mossos d'Esquadra (Polícia da Catalunha)

Pelo menos 20 pessoas ficaram hoje feridas depois de um comboio de passageiros ter colidido com um muro de contenção que colapsou sobre os carris em Barcelona, adiantou a Proteção Civil da Catalunha.

O acidente envolveu um comboio da linha 4 da Rodalies entre Gelida e Sant Sadurní d'Anoia, Barcelona, noticiou a agência Efe.

Em consequência do acidente, que ocorreu num dia de chuvas intensas em toda a Catalunha, foi acionado o plano Ferrocat.

O serviço de emergência 112 recebeu 28 chamadas relacionadas com o acidente.

Um segundo acidente ferroviário ocorreu na Catalunha hoje à noite, depois de um comboio descarrilar após ter colidido com uma pedra que caiu nos carris, também devido ao mau tempo.

O acidente aconteceu na linha R1 da rede ferroviária suburbana de Rodalies, entre Maçanet Massanes e Tordera (Barcelona).

Segundo fontes da Adif, seguiam dez passageiros a bordo do comboio e não houve feridos.

Pelo menos 41 pessoas morreram após um acidente ferroviário no domingo no município de Adamuzm, na província de Córdova, que envolveu dois comboios de alta velocidade, um da empresa privada Iryo (que tinha saído de Málaga e tinha como destino Madrid), e outro da empresa pública Renfe (que seguia em sentido contrário, de Madrid para Huelva.

Temas: Comboio Acidente comboio Espanha Acidente Espanha Acidente Catalunha

Europa

