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Ministro da Defesa diz que Forças Armadas estão "empenhadas" e "mobilizadas" para o combate aos incêndios

Agência Lusa , MCC
Há 22 min
Nuno Melo (António Pedro Santos/Lusa)
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Nuno Melo anunciou que, em 2027, vão entrar ao serviço do combate aos fogos dois aviões C-130, cujos ‘kits’ de incêndio estão a ser produzidos nos Estados Unidos da América

O ministro da Defesa Nacional disse esta quarta-feira, no interior do distrito de Leiria, que as Forças Armadas estão a fazer tudo para estarem preparadas para atuar nos próximos meses na prevenção e combate aos fogos florestais.

“Os próximos meses são difíceis e a época de incêndios exige de todos a máxima atenção e o máximo empenho”, salientou Nuno Melo, em Figueiró dos Vinhos, na sessão solene do Feriado Municipal, na qual foi distinguido com a Medalha de Honra do município.

Na sua intervenção, o governante disse que as Forças Armadas “estão a fazer tudo para garantir que continuam preparadas para atuar dentro do limite das suas possibilidades e até ao limite dessas possibilidades”.

Salientando que a Defesa Nacional está sempre a tentar inovar nas respostas, o ministro destacou a criação de um centro de operações permanente na Base Aérea de Monte Real, em articulação com o ministério da Administração Interna, que ficará em estado de prontidão durante o período de alerta para as altas temperaturas.

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Nesse centro, estão empenhados ‘drones’ e aeronaves de patrulhamento e vigilância, com grande capacidade de deteção de incêndios de forma precoce, e dois helicópteros de ataque Black Hawk, um dos quais já disponível em Monte Real.

Segundo Nuno Melo, que destacou a autonomia deste centro como uma mais-valia operacional, este ano estará ainda disponível na base de Ovar um segundo helicóptero Black Hawk.

No final da sessão, em declarações aos jornalistas, o ministro da Defesa Nacional realçou que atualmente as Forças Armadas “estão mais empenhadas do que estavam antes” no combate aos fogos rurais.

“Até há muito pouco tempo, as Forças Armadas estavam vocacionadas para a prevenção e rescaldo e agora estão mobilizadas para a prevenção, rescaldo e também combate aos incêndios, com capacidades reforçadas”, sublinhou.

O governante anunciou que, em 2027, vão entrar ao serviço do combate aos fogos dois aviões C-130, cujos ‘kits’ de incêndio estão a ser produzidos nos Estados Unidos da América, país onde os pilotos estão a receber a respetiva formação.

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Nuno Melo recordou ainda a aquisição de dois aviões bombardeiros pesados Cannadair, que estão a ser fabricados no Canadá, com o primeiro a ser entregue em 2029 e o segundo em 2030.

“Estamos a dotar o Estado de meios que são complementares, mas que ajudarão no combate [aos fogos] com uma nova filosofia que me parece particularmente adequada, tendo em conta o que temos vivido nos últimos anos”, afirmou.

O ministro da Defesa Nacional foi distinguido com a medalha de ouro do município de Figueiró dos Vinhos como reconhecimento do seu trabalho na sequência do mau tempo, conferindo a Nuno Melo o título de Cidadão Honorário do Concelho.

A atribuição, aprovada por unanimidade, destaca que, ao longo dos últimos meses, o governante tem "vindo a estabelecer, com Figueiró dos Vinhos, uma relação afetiva e inultrapassável que se tornou possível através de uma conjugação trágica de acontecimentos, como foram as consequências da tempestade Kristin [em 28 de janeiro] e o renascer do concelho para além desses dias fatídicos".

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Temas: Combate aos incêndios Ministro da Defesa Forças Armadas Nuno Melo Aviões C-130
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