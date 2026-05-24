Colossal Biosciences tem vindo a trabalhar secretamente para trazer de volta este antílope extinto

Há 2h e 5min

O bluebuck, também conhecido como palanca-azul, outrora vagueava pela África Austral e é a única espécie de mamífero africano de grande porte a extinguir-se na história registada

A Colossal Biosciences, a empresa responsável por um lobo gigante geneticamente modificado e que está a trabalhar no desenvolvimento de híbridos modernos do mamute-lanudo, do dodô e do tigre-da-Tasmânia, está agora a voltar a sua atenção para as espécies extintas de África.

A empresa sediada em Dallas anunciou que tem vindo a trabalhar secretamente para ressuscitar o bluebuck, um antílope majestoso que está extinto há cerca de 200 anos.

Ben Lamm, CEO da Colossal Biosciences, disse à CNN que esta iniciativa iria "reverter alguns dos pecados do passado".

O bluebuck, também conhecido como palanca-azul, outrora vagueava pela África Austral e é a única espécie de mamífero africano de grande porte a extinguir-se na história registada. A sua extinção foi rápida e é comumente atribuída à caça durante a era colonial, à perda de habitat e à competição por áreas de pastagem com o gado.

"Este é um exemplo claro de uma extinção que é culpa nossa e que, agora, dispomos da tecnologia — e podemos desenvolvê-la nos próximos anos — para reverter", afirmou Beth Shapiro, diretora científica da Colossal.

O antílope é a primeira incursão da Colossal no mundo dos bovidídeos, um grupo de animais com cascos fendidos e chifres que também inclui bovinos, cabras e búfalos. É também o primeiro projeto da Colossal centrado na África continental (o projeto da empresa dedicado ao dodô envolve trabalho nas Ilhas Maurícias).

Os esforços tiveram início em 2024. A empresa de biotecnologia extraiu ADN de um espécime de palanca-azul do Museu Sueco de História Natural para reconstruir o genoma da espécie. A partir disso, os cientistas decifraram quais as variantes genéticas responsáveis pelas principais características físicas do antílope, incluindo a pelagem azul-acinzentada, a mancha branca à frente dos olhos e os chifres longos e curvos.

A Colossal afirma que a sua análise confirmou que a palanca-negra e a palanca-vermelha são os parentes genéticos mais próximos da palanca-azul. Está a utilizar a palanca-vermelha como substituto celular, editando o ADN da palanca-vermelha para o aproximar da aparência da palanca-azul — um processo que está em curso.

O projeto utilizará uma palanca-vermelha como mãe substituta para o embrião cultivado em laboratório. A empresa já adquiriu uma palanca para este fim. O período de gestação é de nove meses.

O CEO afirmou que antecipa o nascimento de um espécime nos "próximos anos", em vez de décadas. A Colossal afirmou que o palanca-azul exigiria mais edição genética do que o lobo gigante, mas menos do que vários dos seus outros projetos. No caso do lobo gigante, a Colossal afirmou ter feito 20 edições em 14 genes.

Lamm disse que a Colossal estava a anunciar o projeto agora porque alcançou uma série de avanços que, na sua opinião, poderiam ser aplicados a espécies de antílopes em perigo de extinção, como a hirola, que se encontra em perigo crítico. "Sentimos que estávamos a prestar um mau serviço à conservação dos antílopes ao guardarmos (estas informações) para nós", afirmou.

Um avanço importante é a recolha bem-sucedida de óvulos de palanca-vermelha. A recolha de óvulos é um método de obtenção de óvulos e um passo fundamental para a fertilização in vitro (FIV). Outro avanço é a criação de células estaminais pluripotentes induzidas (iPSCs) a partir de palancas-vermelhas — células adultas reprogramadas que regressaram a um estado semelhante ao das células estaminais, podendo ser transformadas noutros tipos de tecido. A Colossal afirma que ambas são novidades mundiais no que diz respeito às palancas-vermelhas.

"Fizemos progressos suficientes em tecnologias que podem agora ser aplicadas de imediato", afirmou Lamm. "Ficamos muito contentes se as pessoas nos contactarem caso queiram conhecer os protocolos que utilizámos para criar estas células iPSC, por exemplo."

Existem 29 espécies de antílopes ameaçadas de extinção em todo o mundo, incluindo a gazela dama, a hirola e o ádax, todas nativas de África e em perigo crítico de extinção. Muitas populações estão a diminuir devido à perda de habitat, entre outros fatores. Para algumas espécies ameaçadas, a fragmentação populacional e a falta de diversidade genética constituem uma preocupação para as suas perspetivas a longo prazo.

Uma palanca-vermelha fotografada num parque natural belga, em 2018. A espécie é um parente genético próximo da palanca-azul e está a ser utilizada como substituto genético pela Colossal Biosciences (John Thys/AFP via Getty Images)

David Mallon, professor convidado do Departamento de Ciências Naturais da Manchester Metropolitan University e presidente emérito do grupo de especialistas em antílopes da União Internacional para a Conservação da Natureza/Comissão de Especialistas em Sobrevivência, que não está ligado ao projeto, descreveu-o como “um desenvolvimento extremamente interessante” e afirmou que a palanca-azul era “a espécie óbvia a escolher entre os antílopes”.

Mas questionou o valor da iniciativa para os esforços de conservação em curso: "Penso que se coloca a questão de até que ponto isto seria considerado uma prioridade de conservação, e penso que a resposta é 'não muito'".

"(É) uma experiência científica muito interessante, mas há prioridades de conservação muito mais importantes a resolver", afirmou.

"Está a ser gasta uma quantia avultada nestas operações — que são, sem dúvida, de grande interesse científico — mas penso que muitas pessoas considerariam que esse dinheiro seria mais bem empregue na tentativa de impedir que algumas espécies em grave perigo de extinção desapareçam de facto."

Os recentes sucessos na conservação dos antílopes devem-se à reprodução em cativeiro e à reintrodução, acrescentou. Entre elas contam-se o órix-árabe, que regressou à Península Arábica em 1982, e o órix-de-cimitarra, que foi declarado extinto na natureza em 2000, mas foi reintroduzido com sucesso no Chade. A sua população cresceu tanto que a IUCN reclassificou o órix de "em perigo crítico" para "em perigo" em 2023.

Um rebanho de órix-árabe fotografado nos Emirados Árabes Unidos em 2019 (Karim Sahib/AFP/Getty Images)

Um órix-de-cimitarra e duas crias em Marrocos, 2020. A espécie foi declarada extinta na natureza antes de ser criada em cativeiro e reintroduzida com sucesso (Abdel Majid Bziouat/AFP/Getty Images)

O especialista em antílopes questionou também se a palanca-azul da Colossal teria um ecossistema natural e funcional para onde regressar.

De acordo com a African Wildlife Foundation, a palanca-vermelha, por exemplo, perdeu grande parte da sua área de distribuição devido à ocupação humana e à expansão agrícola. Mesmo em parques nacionais protegidos no Quénia e na África do Sul, tem enfrentado dificuldades nos últimos anos.

Lamm afirmou que, tal como nos seus outros projetos, a empresa está a estabelecer uma colaboração com conservacionistas, proprietários privados, partes interessadas do governo e educadores para elaborar um plano de reintrodução da palanca-azul da Colossal.

A Colossal não revelou onde tenciona reintroduzir a espécie, embora Lamm tenha afirmado que seria na área de distribuição histórica da palanca-azul, na África Austral, e que está a colaborar com a Endangered Wildlife Trust.

Embora a Colossal se refira ao projeto como "desextinção", os críticos têm salientado que isso é tecnicamente impossível. Na sequência do anúncio da empresa sobre o lobo gigante em 2025, Dusko Ilic, professor de ciência das células estaminais no King’s College London, referiu-se ao animal como um "substituto sintético", concebido para imitar as características físicas do lobo gigante. Os comportamentos aprendidos e o nicho ecológico de um animal eram outra questão, e ele descreveu a "desextinção" como uma "ilusão".

A própria Shapiro disse à CNN em 2024: "uma vez que uma espécie se extingue, desaparece para sempre".

Duas crias geneticamente modificadas para se assemelharem ao lobo gigante (Colossal Biosciences)

O ceticismo não impediu a Colossal Bioscience de atrair uma multidão de investidores, incluindo celebridades como o realizador Peter Jackson, a socialite Paris Hilton, o ex-jogador de futebol americano profissional Tom Brady e o jogador de golfe profissional Tiger Woods. A empresa, fundada em 2021, recebeu 555 milhões de dólares em financiamento até setembro de 2025, de acordo com a Bloomberg.

A Colossal foi fundada por Lamm e pelo geneticista de Harvard George Church em 2021, quando a startup anunciou o seu plano de trazer de volta o mamute de alguma forma, através da modificação genética de um elefante asiático. Lamm disse à CNN na altura que o objetivo era ter os primeiros filhotes dentro de quatro a seis anos.

Desde então, a empresa anunciou iniciativas semelhantes para recriar versões aproximadas do tilacino, mais conhecido como tigre da Tasmânia, do dodô e do moa gigante, uma ave não voadora que outrora habitava a Nova Zelândia. Em 2025, revelou o que descreveu como o nascimento de três crias de lobo gigante, criadas através da alteração do património genético do lobo cinzento. No entanto, não tornou esse projeto público de imediato.

Lamm argumentou que, com cada anúncio de "desextinção", a empresa criou um "efeito de halo de sensibilização para a perda de biodiversidade" e espera mudar a opinião pública sobre as necessidades de conservação.

"A desextinção não é a resposta. É apenas uma resposta num campo muito mais vasto", afirmou. "Precisamos de inovação em toda a área da conservação."