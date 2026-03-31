GNR detém suspeito de tráfico e apreende haxixe e cocaína em Odemira

Há 2h e 14min

Suspeito foi detido, no sábado, em Colos, Odemira, no distrito de Beja

Um homem, de 49 anos, foi detido pela GNR por tráfico de droga e os militares apreenderam 515 doses de haxixe e 104 de cocaína, no concelho de Odemira, revelou hoje aquela força de segurança.

Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana (GNR) indicou que o suspeito foi detido, no sábado, em Colos, Odemira, no distrito de Beja, por militares do posto territorial local.

“No âmbito de uma ação de policiamento, os militares da Guarda abordaram uma viatura cujo condutor evidenciou sinais de nervosismo e um comportamento suspeito”, pode ler-se.

A GNR realizou uma revista pessoal de segurança ao homem e uma busca sumária ao veículo, verificando que o indivíduo “se encontrava na posse de produto estupefaciente”.

Posteriormente, foi realizada uma busca domiciliária e, no global desta ação, foram apreendidas, além das 515 doses de haxixe e 104 doses de cocaína, também uma arma de fogo, 44 munições, três telemóveis e uma balança digital de precisão.

No comunicado, a GNR acrescentou que o suspeito vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, tendo os factos sido remetidos ao Tribunal Judicial de Odemira.