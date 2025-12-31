Presidente da Colômbia diz que EUA bombardearam produção de cocaína na Venezuela

Agência Lusa , MM
31 dez 2025, 11:55
Gustavo Petro (MAURICIO DUENAS CASTANEDA/EPA via Lusa)

Líder da Colômbia sugeriu que se tratava de uma instalação do Exército de Libertação Nacional (ELN), o grupo guerrilheiro colombiano que controla parcialmente a região produtora de cocaína de Catatumbo, na fronteira com a Venezuela

O Presidente da Colômbia, Gustavo Petro, afirmou que os Estados Unidos bombardearam uma unidade de produção de cocaína na cidade portuária de Maracaibo, no oeste da Venezuela.

"Sabemos que [o Presidente norte-americano Donald] Trump bombardeou uma fábrica em Maracaibo. Tememos que estejam a misturar pasta de coca para produzir cocaína", escreveu Petro, na rede social X, na terça-feira.

O líder da Colômbia sugeriu que se tratava de uma instalação do Exército de Libertação Nacional (ELN), o grupo guerrilheiro colombiano que controla parcialmente a região produtora de cocaína de Catatumbo, na fronteira com a Venezuela e perto de Maracaibo.

"É simplesmente o ELN. Com a sua agitação e dogmatismo, o ELN está a facilitar a invasão da Venezuela", escreveu o Presidente colombiano.

Na segunda-feira, Trump divulgou um ataque contra uma "grande instalação" num cais da Venezuela, no âmbito da campanha contra o tráfico de droga que, segundo ele, sai de território venezuelano.

Segundo informou o jornal norte-americano New York Times, a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos (CIA, na sigla em inglês) realizou na semana passada um ataque com drones contra uma instalação portuária na Venezuela.

O Governo venezuelano ainda não se pronunciou sobre as afirmações de Trump.

Os Estados Unidos mantêm, desde agosto, uma operação militar no mar das Caraíbas, justificada como parte de uma luta contra o tráfico de droga, mas que a Venezuela interpreta como uma tentativa de promover um golpe de Estado.

Na terça-feira, a Força Armada Nacional Bolivariana (FANB) anunciou que está a vigiar duas das principais instalações petrolíferas do país, o Complexo Petroquímico Ana María Campos e o Centro de Refinação Paraguaná, face à tensão com os Estados Unidos.

O chefe da Região Estratégica de Defesa Integral (Redi) 1 Ocidental, Pedro González Ovalles, disse que uma Unidade de Reação Rápida (URRA) está destacada para "garantir a segurança integral" do complexo petroquímico e da refinaria, segundo um vídeo partilhado hoje pelo comandante estratégico operacional da FANB, Domingo Hernández Lárez.

O Centro de Refinação Paraguaná, em Falcón (oeste), é "um dos maiores do mundo, responsável por transformar o crude em gasolina, gasóleo, betume e outros derivados" na Venezuela, segundo o Ministério dos Hidrocarbonetos, enquanto o Complexo Petroquímico Ana María Campos, no estado de Zulia (oeste, na fronteira com a Colômbia), abrange fábricas de fertilizantes, plásticos e outros derivados do petróleo.

Este mês, os Estados Unidos apreenderam dois navios que transportavam petróleo venezuelano e Donald Trump anunciou o bloqueio total aos petroleiros sancionados que entrem e saiam da Venezuela, o que aumentou a pressão sobre o Governo do Presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

Temas: Colômbia Eua Estados unidos Cocaína

E.U.A.

O que se sabe sobre a apreensão pelos EUA de um petroleiro de bandeira russa

Há 53 min

Os EUA já tentaram comprar a Gronelândia - e falharam

Há 1h e 56min

Pelo menos dois mortos em ataque durante funeral em Salt Lake City

Hoje às 06:34

Caracas diz que ataque dos EUA causou pelo menos 100 mortos

Hoje às 06:03
Mais E.U.A.

Mais Lidas

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Rússia ofereceu-se para trocar Venezuela pela Ucrânia em 2019. "Um acordo muito estranho", disseram então os EUA

Ontem às 10:40

Wegovy em comprimido começa a ser vendido esta semana. Fármaco será mais barato do que os tratamentos injetáveis para a obesidade

6 jan, 16:23

Rússia envia submarino e navio de guerra para escoltar petroleiro perseguido pelos EUA

Ontem às 12:33

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

Ontem às 20:27

Resultado final: Benfica 1-3 Braga

Ontem às 19:38

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)

6 jan, 20:02

As quatro famílias mais ricas de Portugal têm um património de quase 15 mil milhões de euros

6 jan, 20:00

EUA apreendem petroleiro de bandeira russa ligado à Venezuela

Ontem às 13:41

Professores criticam tutela por querer obrigar docentes a registar sumários

Ontem às 12:27

Maduro e a mulher bateram com a cabeça em porta blindada ao tentar fugir das forças norte-americanas

Ontem às 08:46

O mundo entrou em alerta e o maior aviso é para a Europa (que num cenário radical fica como a Ucrânia em 2014)

Ontem às 07:00