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Colisão entre ligeiro e pesado de mercadorias provoca um morto em Coimbra

Agência Lusa , TFR
Há 2h e 37min
Acidente no IP6
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A Proteção Civil recebeu o alerta sobre a colisão pouco antes das 04:20

Uma colisão entre um veículo ligeiro e um pesado de mercadorias causou esta sexta-feira um morto e deixou o trânsito condicionado no IC2 em Coimbra, disse à Lusa a Proteção Civil.

Um porta-voz do Comando Sub-regional da Região de Coimbra da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil confirmou o acidente, na freguesia de Cernache, município de Coimbra.

A Proteção Civil recebeu o alerta sobre a colisão pouco antes das 04:20 e, cerca de uma hora depois, ainda estavam no local 22 operacionais, apoiados por sete veículos.

A mesma fonte disse que o trânsito permanecia condicionado no troço do IC2 onde ocorreu o acidente.

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Temas: Colisão Pesado de mercadorias Ligeiro Mortos Coimbra
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