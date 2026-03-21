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V. Guimarães

Colisão entre ligeiro e mota faz dois feridos em São João da Madeira

Agência Lusa , JGR
Há 1h e 4min
Acidente no IP6

De acordo com a fonte, as vítimas, levadas para o Hospital Santos Vila, em Vila Nova de Gaia são os condutores da mota e da viatura ligeira

Uma colisão entre um carro e uma mota em São João da Madeira causou hoje um ferido grave e um ligeiro que tiveram de ser transportados ao Hospital de Gaia, indicou o Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto.

A ocorrência foi registada às 10:50 na Avenida Engenheiro Arantes e Oliveira (distrito de Aveiro).

De acordo com a fonte, as vítimas, levadas para o Hospital Santos Vila, em Vila Nova de Gaia (no vizinho distrito do Porto) são os condutores da mota e da viatura ligeira.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de São João da Madeira, bem como da Arrifana, a PSP e uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Santa Maria da Feira.

Temas: Colisão Mota Ligeiros

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