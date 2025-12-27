Dois feridos graves em colisões no distrito de Aveiro

Agência Lusa , BCE
27 dez 2025, 10:39
Acidente

As duas vítimas, que sofreram ferimentos graves, foram transferidas para o Hospital de Aveiro

Uma colisão entre um veículo ligeiro e uma mota, em Albergaria-a-Velha, causou este sábado uma vítima grave que teve de ser transportada ao Hospital de Aveiro, informou o comando sub-regional de emergência e proteção civil de Aveiro.

A ocorrência foi registada às 08:17 para um embate entre um veículo de passageiros e um motociclo que seguiam no sentido sul/norte da estrada IC2.

Também no distrito de Aveiro, na Estrada Nacional 109, em Esgueira, concelho de Estarreja, às 07:20, uma colisão entre um veículo ligeiro e um pesado que se encontrava estacionado causou outra vítima grave.

A fonte do comando sub-regional de emergência e proteção civil indicou que esta vítima igualmente transportada ao Hospital de Aveiro.

