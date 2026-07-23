Criança de 18 meses morre esquecida em carrinha de colégio em Almada

Há 40 min

Vítima ficou na viatura no meio da Avenida do Cristo Rei

Uma criança de 18 meses morreu na tarde desta quinta-feira depois de ter ficado esquecida na carrinha do Colégio Mestre Cuco, em Almada.

A CNN Portugal confirmou junto da PSP que a vítima, uma criança do sexo feminino, estava numa viatura na Avenida do Cristo Rei.

O alerta foi dado às 15h53 para uma criança em paragem cardiorrespiratória. Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Cacilhas, o alerta chegou através do Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) e a corporação demorou cerca de cinco minutos a chegar ao local.

À chegada dos bombeiros, encontravam-se já no local elementos da PSP e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER). O vidro da viatura estava partido e os operacionais ainda colaboraram nas manobras de reanimação da criança, mas já não foi possível reverter a situação.

Em comunicado, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) adianta que mobilizou para o local os Bombeiros Voluntários de Cacilhas, uma VMER e a Unidade Móvel de Intervenção Psicológica de Emergência (UMIPE). "À chegada ao local, foram iniciadas de imediato manobras de reanimação. Apesar dos esforços das equipas, não foi possível reverter a situação, tendo o óbito sido verificado no local", refere o INEM.

O corpo da vítima permanece no local e, além da PSP, foi também acionada a Polícia Judiciária, que irá investigar as circunstâncias em que ocorreu a morte.