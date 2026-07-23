Criança de 18 meses morre esquecida em carrinha de colégio em Almada

António Guimarães | Marta Coropos Carvalho | João Pedro Olim
Há 40 min
INEM
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Vítima ficou na viatura no meio da Avenida do Cristo Rei

Uma criança de 18 meses morreu na tarde desta quinta-feira depois de ter ficado esquecida na carrinha do Colégio Mestre Cuco, em Almada.

A CNN Portugal confirmou junto da PSP que a vítima, uma criança do sexo feminino, estava numa viatura na Avenida do Cristo Rei.

O alerta foi dado às 15h53 para uma criança em paragem cardiorrespiratória. Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Cacilhas, o alerta chegou através do Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) e a corporação demorou cerca de cinco minutos a chegar ao local.

À chegada dos bombeiros, encontravam-se já no local elementos da PSP e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER). O vidro da viatura estava partido e os operacionais ainda colaboraram nas manobras de reanimação da criança, mas já não foi possível reverter a situação.

Em comunicado, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) adianta que mobilizou para o local os Bombeiros Voluntários de Cacilhas, uma VMER e a Unidade Móvel de Intervenção Psicológica de Emergência (UMIPE). "À chegada ao local, foram iniciadas de imediato manobras de reanimação. Apesar dos esforços das equipas, não foi possível reverter a situação, tendo o óbito sido verificado no local", refere o INEM.

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O corpo da vítima permanece no local e, além da PSP, foi também acionada a Polícia Judiciária, que irá investigar as circunstâncias em que ocorreu a morte.

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Temas: Colégio Mestre Cuco Almada Criança morta
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