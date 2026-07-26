O Psicólogo Responde: como lidar com colegas manipuladores?

Há 44 min

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A manipulação no trabalho raramente se apresenta através de conflitos abertos, insultos ou comportamentos claramente hostis. Pelo contrário, manifesta-se de forma subtil, confundindo-se muitas vezes com aquilo que designamos por "política organizacional". Um elogio no momento certo, uma informação que nunca chega ao destinatário, um conselho aparentemente desinteressado ou uma ajuda prestada apenas quando convém fazer parte de estratégias destinadas a obter influência, reconhecimento ou poder.

Talvez por isso seja importante começar por refletir sobre uma ideia que raramente questionamos: afinal, o que significa ser colega?

No quotidiano utilizamos esta palavra quase como sinónimo de amigo, parceiro ou pessoa de confiança. No entanto, do ponto de vista psicológico e organizacional, um colega é, antes de mais, alguém com quem partilhamos um contexto de trabalho. A amizade, a lealdade e a confiança não resultam automaticamente do facto de pertencermos à mesma organização. São construídas através da coerência dos comportamentos, da reciprocidade e do respeito demonstrados ao longo do tempo.

Podemos olhar para esta realidade sob três perspetivas.

A primeira é funcional. Um colega é alguém com quem partilhamos processos, tarefas e objetivos comuns. Existe uma relação de interdependência: o trabalho de um influencia o trabalho do outro. Para quem manipula, porém, esta relação é meramente instrumental. A colaboração surge apenas quando serve interesses próprios e desaparece quando chegam as responsabilidades.

A segunda é psicossocial. Os colegas constituem uma parte importante da nossa identidade profissional. São eles que reconhecem competências, validam o nosso desempenho e alimentam o sentimento de pertença à equipa. É precisamente esta necessidade humana de aceitação que muitos manipuladores exploram. Alternam elogios com críticas subtis, proximidade com afastamento e reconhecimento com desvalorização, criando insegurança e dependência emocional.

Existe ainda uma terceira dimensão: a política organizacional. Todas as organizações possuem recursos limitados, oportunidades de progressão, reconhecimento, acesso aos decisores, projetos ou influência. Para algumas pessoas, os colegas deixam de ser parceiros e passam a representar concorrentes. A falsa proximidade transforma-se então numa forma de recolher informação, identificar vulnerabilidades ou construir alianças temporárias que poderão ser utilizadas mais tarde.

As formas de manipulação variam também de acordo com o contexto onde ocorrem.

Nas empresas privadas, podem surgir através da apropriação do trabalho dos outros ou da construção de uma imagem artificial de elevado desempenho. Nas escolas, a influência pode centrar-se na reputação profissional, na relação com a direção ou na distribuição de horários. Nos hospitais, onde o desgaste emocional é elevado, a manipulação manifesta-se frequentemente pela transferência de responsabilidades ou pela deslocação da culpa para colegas mais vulneráveis. Na Administração Pública, tende a surgir através do controlo da informação e dos procedimentos. Já nas organizações sociais, onde predominam valores de solidariedade e missão, a culpa pode transformar-se numa poderosa ferramenta de influência, explorando o compromisso ético dos profissionais.

Mas a manipulação não ocorre apenas entre colegas nem segue exclusivamente uma lógica descendente, das chefias para as equipas. Existe outra realidade menos discutida: a influência exercida pelas chefias intermédias sobre os próprios decisores.

Os dirigentes dificilmente conseguem acompanhar diretamente tudo o que acontece nas organizações. Dependem inevitavelmente da informação que lhes é transmitida. Quando essa informação é selecionada, filtrada ou apresentada de forma parcial, as decisões podem deixar de assentar na realidade e passar a refletir a perceção construída por quem controla o fluxo de informação. O mérito pode ser atribuído às pessoas erradas, problemas relevantes podem permanecer invisíveis e decisões importantes podem ser tomadas com base numa visão incompleta da organização.

Há ainda um momento particularmente sensível que merece alguma atenção: o acolhimento de novos trabalhadores.

A investigação demonstra que os primeiros meses numa organização constituem um período de maior vulnerabilidade psicológica. Quem chega procura compreender a cultura da instituição, integrar-se na equipa e identificar pessoas em quem possa confiar. É precisamente nesta fase que podem surgir tentativas de influência precoce. Conselhos aparentemente inocentes sobre "quem merece confiança", interpretações enviesadas da cultura organizacional ou a criação de relações de dependência podem condicionar a forma como o novo profissional passa a olhar para a organização. Um processo de acolhimento estruturado, transparente e participado por diferentes pessoas constitui, por isso, um importante fator de proteção, reduzindo o risco de isolamento e de manipulação.

Também importa recordar que o assédio psicológico raramente começa através de episódios graves. A evidência científica mostra que tende a instalar-se de forma gradual, através de comportamentos repetidos aparentemente pouco significativos: exclusão sistemática de reuniões, retenção deliberada de informação, comentários depreciativos, descredibilização constante, isolamento social, retirada progressiva de responsabilidades e exclusão de momentos de afirmação ou valorização do colega. É precisamente esta acumulação que transforma pequenas situações de desrespeito num processo de desgaste psicológico continuado.

Por essa razão, prevenir continua a ser mais eficaz do que intervir quando o problema já está instalado.

As organizações mais saudáveis não são aquelas onde nunca existem conflitos. São aquelas onde as regras são claras, a informação circula de forma transparente, existem canais seguros para comunicar situações preocupantes e as lideranças intervêm cedo perante sinais de exclusão, desrespeito ou comportamentos manipuladores.

No plano individual, a melhor estratégia não passa por desconfiar de todos, mas por desenvolver uma confiança inteligente. Observar padrões de comportamento em vez de episódios isolados, validar informação junto de diferentes fontes, documentar decisões importantes e estabelecer limites claros reduz significativamente o espaço de atuação de quem procura manipular.

No fundo, a principal diferença entre um colega e um aliado reside precisamente na confiança. Um colega é alguém que trabalha connosco. Um aliado é alguém que demonstra, através de ações consistentes e transparentes, que merece essa confiança.

Sugestões práticas para lidar com colegas manipuladores

Observe padrões e não episódios isolados. A manipulação caracteriza-se pela repetição consistente de determinados comportamentos.

Não tome partido demasiado cedo. Nos primeiros meses numa organização procure conhecer diferentes pessoas e diferentes perspetivas.

Confirme informação importante. Evite decidir com base em rumores ou interpretações de terceiros.

Documente decisões relevantes. O registo escrito reduz ambiguidades e protege todas as partes.

Estabeleça limites de forma assertiva. A disponibilidade permanente pode transformar-se numa oportunidade para exploração.

Não normalize pequenas desvalorizações. Comentários depreciativos, exclusões repetidas ou retenção de informação nunca devem ser considerados "normais".

Se exerce funções de direção, diversifique as fontes de informação. Não conheça a organização apenas através das chefias intermédias; procure ouvir diferentes níveis hierárquicos antes de tomar decisões.

Perante sinais persistentes de assédio ou manipulação, peça ajuda. A intervenção precoce é um dos principais fatores de proteção da saúde psicológica.

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