Suspeito de tiroteio em jantar da Casa Branca é professor e criador de videojogos

Há 2h e 22min

Autoridades investigam motivações do incidente ocorrido durante evento com Donald Trump

O homem suspeito de ter aberto fogo durante o jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca, no sábado à noite, trabalhava como professor e desenvolvedor de videojogos no sul da Califórnia, segundo registos públicos.

Cole Tomas Allen, de 31 anos, residente em Torrance, nos arredores de Los Angeles, foi identificado pelas autoridades como o indivíduo armado que acabou por ser imobilizado nas imediações do evento, onde estavam presentes o Presidente Donald Trump e outras figuras políticas. A informação foi confirmada à CNN por duas fontes com conhecimento da investigação.

Durante a madrugada de domingo, agentes do FBI concentraram-se junto a uma residência associada a Allen, em Torrance. A área foi isolada com fita policial e iluminada por holofotes, enquanto jornalistas e helicópteros de televisão acompanhavam a operação no local.

Um vizinho, que preferiu não ser identificado, disse à CNN não ter a certeza se Allen vivia naquela casa, embora o tivesse visto “há alguns dias”. Descreveu o pai do suspeito como uma pessoa “simpática e comunicativa”, com quem falava frequentemente.

De acordo com um perfil no LinkedIn que corresponde ao nome e fotografia do suspeito, Allen trabalhava como professor em regime parcial na C2 Education, uma empresa de preparação académica e explicações. A empresa chegou a distingui-lo como “professor do mês” em dezembro de 2024, segundo publicações nas redes sociais. Não foi possível obter reação da empresa na noite de sábado.

O mesmo perfil indica que Allen se licenciou em engenharia mecânica pelo California Institute of Technology em 2017 e concluiu um mestrado em ciência da computação na California State University-Dominguez Hills no ano passado.

Enquanto estudante, foi destaque numa reportagem local em 2017 por desenvolver um protótipo de travão de emergência para cadeiras de rodas.

Registos da Comissão Eleitoral Federal mostram ainda que Allen fez uma doação de 25 dólares à campanha presidencial de Kamala Harris em outubro de 2024.

Além da atividade como professor, Allen apresentava-se como desenvolvedor de videojogos independentes. Terá publicado um jogo intitulado “Bohrdom” na plataforma Steam, disponível por 1,99 dólares, e registou a marca em 2018. No seu perfil, referia estar também a desenvolver um segundo jogo, provisoriamente chamado “First Law”.

As circunstâncias do tiroteio e os possíveis motivos do suspeito continuam sob investigação.