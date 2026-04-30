Suspeito de tentativa de homicídio de Trump fica em prisão preventiva

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Cole Thomas Allen é acusado de querer matar Trump, delito que pode implicar uma sentença de prisão perpétua, e outros relacionados com transporte e uso de armas.

Uma juíza norte-americana do Distrito de Columbia determinou esta quinta-feira a medida de prisão preventiva sem fiança para Cole Allen, acusado de procurar assassinar o presidente Donald Trump, no jantar de jornalistas correspondentes na Casa Branca, no sábado.

Allen é acusado de querer matar Trump, delito que pode implicar uma sentença de prisão perpétua, e outros relacionados com transporte e uso de armas.

O acusado procurou entrar armado no salão do hotel onde decorria o jantar, com a presença de Trump e a primeira dama, Melania, vários membros do governo, o presidente da Câmara dos Representantes e cerca de dois mil convidados.

Segundo a acusação da procuradoria, pelas 20.30 (hora local), Allen contornou, a correr, o arco metálico de controlo de segurança, dirigiu-se para as escadas que davam acesso à sala do jantar e disparou uma arma.

Agentes dos serviço secretos responderam com cinco disparos e Allen, sem ter sido atingido, caiu no chão, onde foi dominado.

O incidente não causou vítimas, se bem que os disparos tenham provocado a retirada de Trump.

O acusado deixou várias mensagens eletrónicas ante do ataque em que detalhava que o seu objetivo era Trump, a quem chamou "pedófilo, violador e traidor".

Segundo documentos judiciais, Allen planificou o ataque durante semanas e viajou de comboio, desde a Califórnia, estando armado e para evitar os controlos de segurança dos aeroportos.

Além disso, reservou duas noites no hotel onde se realizava o jantar para poder entrar nas instalações como hóspede, que eram os únicos que podiam aceder ao hotel na ocasião.