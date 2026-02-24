Homem detido por "agressões físicas de tal modo violentas" que levaram à morte da namorada em Coimbra

Agência Lusa , AG
Há 1h e 19min
Polícia Judiciária

Alegados crimes foram cometidos no local onde o casal queria viver

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta terça-feira a detenção de um homem, de 36 anos, que é suspeito de ter infligido agressões físicas violentas que levaram à morte da sua namorada, em Coimbra, no corrente mês de fevereiro.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a PJ explicou que a detenção foi levada a cabo no âmbito de uma investigação conduzida pela Diretoria do Centro e em cumprimento de mandado de detenção emitido pelo Ministério Público, no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Coimbra.

O homem é suspeito da prática de “um crime de homicídio qualificado na forma consumada e de um crime de violência doméstica de que foi vítima a sua namorada: uma mulher luso-brasileira de 43 anos”.

Segundo a mesma força policial, os crimes terão ocorrido em Coimbra, no corrente mês de fevereiro, na residência do detido, onde o casal pretendia passar a residir.

“A investigação teve origem num contacto do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses a esta Polícia, alertando para o facto de em sede de autópsia médico-legal terem sido observadas múltiplas lesões corporais indiciadoras de morte violenta”, esclareceu.

As diligências de investigação permitiram “recolher um conjunto de elementos de prova indiciários de um quadro de violência doméstica, predominantemente motivado por ciúmes do detido em relação à vítima, que terá escalado, nos últimos dias de vida da vítima, para agressões físicas de tal modo violentas que levaram à sua morte”.

O detido de 36 anos e nacionalidade portuguesa vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação adequadas.

Temas: Coimbra Violência doméstica Namorada Morte Ciúmes

