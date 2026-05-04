Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Incêndio em habitação em Coimbra provoca pelo menos um ferido

Agência Lusa , AM
Há 1h e 40min
Bombeiros (Getty Images)

Alerta foi dado pelas 06:31

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O incêndio ocorrido esta segunda-feira num apartamento de um edifício na União das Freguesias de Coimbra provocou um ferido grave e desalojou 12 pessoas, segundo a proteção civil.

O ferido foi transportado para a Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra e pelas 08:50 o incêndio já estava extinto, disse à Lusa fonte do Comando Sub-regional da Região de Coimbra da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

A mesma fonte adiantou que a proteção civil municipal também foi chamada a intervir.

A informação disponível no 'site' da ANEPC indica que o alerta foi dado pelas 06:31, para um incêndio numa habitação na União das Freguesias de Coimbra (Nova Sé, Santa Cruz, Almedina e São Bartolomeu).

Pelas 08:30, estavam no local 19 elementos (bombeiros e PSP), apoiados por sete veículos.

Temas: Coimbra Proteção Civil Incêndio Ferido
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

Número de praias com Qualidade de Ouro sobe para 434

Há 1h e 39min

Incêndio em habitação em Coimbra provoca pelo menos um ferido

Há 1h e 40min

Fogos de 2017. Famílias ainda sem casa ponderam avançar para tribunal europeu

Há 3h e 1min

Aumento de 40% nas mortes na estrada leva Governo a reforçar fiscalização e apostar em tecnologia

Há 3h e 8min
Mais País

Mais Lidas

Luís Filipe Menezes nega obras ilegais na quinta de Baião: "A propriedade está hoje como sempre esteve, sem um único prego a mais"

2 mai, 13:24

Britânica conquista o direito a receber contraceção permanente pago pelo NHS

2 mai, 17:04

"Claramente não estão a tirar lições de 2022". FMI avisa Europa de que pode estar a "encurralar-se" com cortes nos impostos

Ontem às 12:01

Brian May impedido de plantar narcisos por motivos de segurança

2 mai, 20:36

"O petróleo está literalmente a cair do céu": cidade russa teme desastre ambiental após ataques de drones ucranianos a refinaria

30 abr, 21:14

Floresta: Portugal vai buscar insetos ao outro lado do mundo para salvar 3.000 milhões de euros por ano de exportações

2 mai, 14:21

Navio de guerra dos EUA fica "indefeso, cego e imóvel" durante várias horas no Indo-Pacífico

2 mai, 18:45

"Parece semiapocalíptico": o que um centro comercial quase vazio em Moscovo revela sobre a economia russa

2 mai, 19:35

Dois militares norte-americanos desaparecem durante exercício militar em Marrocos

Ontem às 15:04

A Voyager 1 tem pouco tempo restante no espaço interestelar. Uma ambiciosa solução "Big Bang" pode salvá-la

2 mai, 16:00

Assento de avião de dois níveis está de volta com design "definitivo", mais confortável e focado na privacidade

Ontem às 17:00

Víbora-de-fosseta, cobra-voadora e lagartixas entre as novas espécies descobertas em cavernas do Camboja

26 abr, 17:00