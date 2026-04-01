Burlão detido pela PSP depois de se ter apoderado de dez mil euros com MB Way

1 abr, 09:27

Atividade criminosa intensificou-se nos últimos meses, com especial incidência nos concelhos de Leiria, Marinha Grande, Figueira da Foz e Coimbra

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve um homem que burlou dezenas de pessoas nos concelhos de Leiria, Marinha Grande, Figueira da Foz e Coimbra com transferências por MB Way, tendo conseguido apoderar-se de 10.000 euros.

Em comunicado, a PSP explica que o burlão, detido no dia 25 de março em casa, em Vieira de Leiria (concelho da Marinha Grande, distrito de Leiria), já estava indiciado pela prática reiterada e organizada deste tipo de crime.

Segundo a PSP, pelo menos desde junho de 2025, o homem, que atuava sozinho, abordava as vítimas em espaços públicos, alegando dificuldades na realização de transferências por MB Way (aplicação móvel) e solicitando que efetuassem o envio de dinheiro em seu nome, com a garantia da devolução imediata por via bancária.

“Para reforçar a credibilidade da abordagem, o homem simulava tentativas de transferência, exibia o seu cartão de cidadão e, nalguns casos, facultava contactos pessoais, criando nas vítimas uma perceção de confiança”, é referido.

Contudo, “as alegadas transferências de devolução não se concretizavam”, sendo apenas simuladas ou agendadas.

A PSP diz que a atividade criminosa se intensificou nos últimos meses, com especial incidência naqueles quatro concelhos dos distritos de Leiria e Coimbra.

Segundo os dados recolhidos pela polícia, o burlão terá praticado pelo menos 17 crimes de burla qualificada e até ao momento foram identificadas 35 vítimas, com prejuízos que ascendem a cerca de 10.000 euros.

O homem foi presente a primeiro interrogatório judicial no dia 27 de março e ficou em prisão preventiva.