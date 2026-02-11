Fuzileiros resgatam trabalhadores que ficaram isolados após rotura de dique no Mondego

Há 1h e 35min

Pela terceira vez na história, dique do Mondego rebentou. Área inundada deverá aumentar nas próximas horas

As imagens do colapso de dique no rio Mondego perto de Coimbra

Helicóptero EH 101 Merlin da Força Aérea foi acionado para o resgate e chegou a levantar voo do Montijo, mas acabou por ser desmobilizado

Os quatro trabalhadores que ficaram isolados na sequência da rotura de um dique do rio Mondego, em Coimbra, foram resgatados pelos fuzileiros da Marinha e não por um helicóptero da Força Aérea Portuguesa, que chegou a ser acionado.

Fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) esclareceu que os trabalhadores (funcionários de uma empresa hortofrutícola, localizada nas imediações da margem do rio colapsada), foram resgatados da área inundada com o auxílio de um bote dos fuzileiros.

Já fonte oficial da Força Aérea Portuguesa indicou que o helicóptero EH 101 Merlin, que foi acionado para o resgate pela ANEPC, chegou a levantar voo do Montijo, mas foi desmobilizado e regressou à base aérea.

Dezasseis pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A décima sexta vítima é um homem de 72 anos que caiu no dia 28 de janeiro quando ia reparar o telhado da casa de uma familiar, no concelho de Pombal, e que morreu a 10 de fevereiro, nos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC).