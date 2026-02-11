Fuzileiros resgatam trabalhadores que ficaram isolados após rotura de dique no Mondego

Agência Lusa , CM
Há 1h e 35min

Helicóptero EH 101 Merlin da Força Aérea foi acionado para o resgate e chegou a levantar voo do Montijo, mas acabou por ser desmobilizado

Os quatro trabalhadores que ficaram isolados na sequência da rotura de um dique do rio Mondego, em Coimbra, foram resgatados pelos fuzileiros da Marinha e não por um helicóptero da Força Aérea Portuguesa, que chegou a ser acionado.

Fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) esclareceu que os trabalhadores (funcionários de uma empresa hortofrutícola, localizada nas imediações da margem do rio colapsada), foram resgatados da área inundada com o auxílio de um bote dos fuzileiros.

Já fonte oficial da Força Aérea Portuguesa indicou que o helicóptero EH 101 Merlin, que foi acionado para o resgate pela ANEPC, chegou a levantar voo do Montijo, mas foi desmobilizado e regressou à base aérea.

Dezasseis pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A décima sexta vítima é um homem de 72 anos que caiu no dia 28 de janeiro quando ia reparar o telhado da casa de uma familiar, no concelho de Pombal, e que morreu a 10 de fevereiro, nos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC).

Temas: Coimbra Dique Mondego Dique Mondego Resgate

País

Novo "sistema frontal" coloca Portugal sob aviso amarelo devido a chuva e vento

Há 12 min
03:07

"O contraste entre anos secos e húmidos irá com certeza aumentar. E isso vai colocar um problema do ponto de vista da engenharia"

Há 48 min
03:04

"O risco maior no Mondego é o colapso dos diques principais, que são feitos em terra"

Há 50 min

Barragens e albufeiras descarregaram desde janeiro "cerca de um ano de consumo de água" a nível nacional

Há 52 min
Mais País

Mais Lidas

Dique colapsa no rio Mondego perto da A1

Hoje às 18:10

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

"O risco existe e vai-se agravar com as chuvas que vamos ter esta noite": municípios de Soure e Montemor-o-Velho retiram centenas de pessoas de casa

Ontem às 23:28

Portugal atingido agora por um "rio atmosférico" - que traz chuva que "tem de durar pelo menos uma semana consecutiva"

Ontem às 09:55

Quem jogou no Estádio do Dragão confirma: capas de jornais estavam no balneário visitante antes do Clássico com o Sporting

Hoje às 10:12

Onde vai chover, quais as zonas mais afetadas e quando chega o "alívio": é isto que ainda falta do "rio atmosférico"

Hoje às 13:06

Morreu o ator James Van Der Beek, tinha 48 anos

Há 3h e 41min

Nevoeiro em Portugal está a ser provocado por uma massa de ar tropical que até pode ajudar no Mondego

Hoje às 10:44
opinião
Rui Santos

A Mensagem de Rui Santos para a "Dona Vergonha", com "cc" para AVB: "Não tens nenhuma noção do que é competir limpo, pois não?"

Hoje às 11:56

Câmara de Coimbra vai retirar cerca de três mil pessoas por risco de cheia devido a colapso de diques

Ontem às 22:44

Mondego com "risco claro" de diques colapsarem. Está prevista "uma brutalidade" de chuva

Ontem às 22:52

Cinco bebés hospitalizados em Espanha após consumo de fórmula infantil

9 fev, 12:27