Homem morre após despiste de mota em Montemor-o-Velho

Agência Lusa , AG
29 dez 2025, 11:47
Acidente

Acidente aconteceu já de madrugada

Um homem de 45 anos morreu na madrugada de hoje no concelho de Montemor-o-Velho, distrito de Coimbra, vítima de um acidente com um motociclo, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros locais.

Segundo os Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Velho, tratou-se de um despiste na zona de Tentúgal, na Estrada Nacional 111, de que resultou também um ferido, pouco minutos depois das 00:00.

O óbito foi declarado no local pelas equipas das Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (VMER) de Coimbra e da Figueira da Foz, tendo o corpo sido transportado para o Instituto Nacional de Medicina Legal de Coimbra.

Temas: Coimbra Despiste Morte Montemor-o-Velho Montemor-o-Velho

País

Bombeiros mais próximos do socorro do homem que morreu no Seixal só receberam chamada do INEM duas horas depois da emergência

Ontem às 18:37

Prisão preventiva para duas jovens condenadas pela morte de rapaz em Vila Franca de Xira

Ontem às 17:33

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27
09:28

"O novo sistema está a correr exatamente como previsto. Não falhou", garante presidente do INEM

Ontem às 14:17
Mais País

Mais Lidas

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Wegovy em comprimido começa a ser vendido esta semana. Fármaco será mais barato do que os tratamentos injetáveis para a obesidade

6 jan, 16:23

Rússia ofereceu-se para trocar Venezuela pela Ucrânia em 2019. "Um acordo muito estranho", disseram então os EUA

Ontem às 10:40

Rússia envia submarino e navio de guerra para escoltar petroleiro perseguido pelos EUA

Ontem às 12:33

Homem morre no Seixal depois de quase três horas à espera do INEM

Ontem às 07:13

As quatro famílias mais ricas de Portugal têm um património de quase 15 mil milhões de euros

6 jan, 20:00

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

Ontem às 20:27

Resultado final: Benfica 1-3 Braga

Ontem às 19:38

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)

6 jan, 20:02

Maduro e a mulher bateram com a cabeça em porta blindada ao tentar fugir das forças norte-americanas

Ontem às 08:46

O mundo entrou em alerta e o maior aviso é para a Europa (que num cenário radical fica como a Ucrânia em 2014)

Ontem às 07:00

EUA apreendem petroleiro de bandeira russa ligado à Venezuela

Ontem às 13:41