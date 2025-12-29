Homem morre após despiste de mota em Montemor-o-Velho

29 dez 2025, 11:47

Acidente aconteceu já de madrugada

Um homem de 45 anos morreu na madrugada de hoje no concelho de Montemor-o-Velho, distrito de Coimbra, vítima de um acidente com um motociclo, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros locais.

Segundo os Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Velho, tratou-se de um despiste na zona de Tentúgal, na Estrada Nacional 111, de que resultou também um ferido, pouco minutos depois das 00:00.

O óbito foi declarado no local pelas equipas das Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (VMER) de Coimbra e da Figueira da Foz, tendo o corpo sido transportado para o Instituto Nacional de Medicina Legal de Coimbra.