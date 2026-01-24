ASAE apreende sete taxímetros por falta de controlo metrológico em Coimbra

Há 2h e 5min

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu, esta semana, sete taxímetros por falta de controlo metrológico, em Coimbra, anunciou hoje aquele órgão de polícia criminal.

Numa nota de imprensa enviada hoje, a ASAE adianta que, através da sua Unidade Regional do Centro, realizou várias operações de fiscalização direcionadas ao controlo metrológico de instrumentos de medição (taxímetros instalados em veículos de transporte em táxi), no concelho de Coimbra.

Foram fiscalizados 57 veículos e apreendidos sete taxímetros por “falta de controlo metrológico, tendo sido instaurados os correspondentes processos de contraordenação pela ausência de controlo metrológico obrigatório”, refere a ASAE.

Segundo a ASAE, o controlo metrológico destes instrumentos “assegura que o valor cobrado corresponde, de forma rigorosa, às distâncias percorridas e aos tempos registados, sendo os taxímetros instrumentos essenciais para a transparência da relação comercial entre operadores e passageiros”.

A ação contou com a colaboração da Polícia de Segurança Pública (PSP) e do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT).