ASAE apreende sete taxímetros por falta de controlo metrológico em Coimbra

Agência Lusa , AM
Há 2h e 5min
taxímetro (ASAE)

Foram fiscalizados 57 veículos e apreendidos sete taxímetros

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu, esta semana, sete taxímetros por falta de controlo metrológico, em Coimbra, anunciou hoje aquele órgão de polícia criminal.

Numa nota de imprensa enviada hoje, a ASAE adianta que, através da sua Unidade Regional do Centro, realizou várias operações de fiscalização direcionadas ao controlo metrológico de instrumentos de medição (taxímetros instalados em veículos de transporte em táxi), no concelho de Coimbra.

Foram fiscalizados 57 veículos e apreendidos sete taxímetros por “falta de controlo metrológico, tendo sido instaurados os correspondentes processos de contraordenação pela ausência de controlo metrológico obrigatório”, refere a ASAE.

Segundo a ASAE, o controlo metrológico destes instrumentos “assegura que o valor cobrado corresponde, de forma rigorosa, às distâncias percorridas e aos tempos registados, sendo os taxímetros instrumentos essenciais para a transparência da relação comercial entre operadores e passageiros”.

A ação contou com a colaboração da Polícia de Segurança Pública (PSP) e do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT).

Temas: Coimbra Asae Taxímetros

Crime e Justiça

03:37

Ideia de "supremacia branca" do 1143 está "muito ligado à criminalidade grave e violenta"

Há 54 min
02:22

Há uma "normalização" do neonazismo que leva ao "recrutamento de franjas da população"

Há 57 min

Portugal envia equipa para Maputo para seguir investigação à morte de administrador português

Há 2h e 1min

ASAE apreende sete taxímetros por falta de controlo metrológico em Coimbra

Há 2h e 5min
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Europa mostrou os dentes e Trump piscou os olhos: como uma "opção nuclear" travou a guerra pela Gronelândia

Ontem às 07:00

Pela primeira vez num século, Canadá estuda cenário de hipotética invasão dos EUA

21 jan, 21:13

Portugal em alerta: neve cai em força e também há chuva e vento. Várias escolas encerradas

Ontem às 10:28

Duas pessoas esfaqueadas junto à Estação da Trindade no Porto

Ontem às 19:49

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Euromilhões: esta é a chave que vale 99 milhões

Ontem às 20:29

"Tem um trajeto da prática de crimes graves" e "acentuou crimes de incitamento ao ódio": tribunal recusa suspensão da pena de Mário Machado

Ontem às 14:34

João Cotrim de Figueiredo lança movimento cívico e garante que não vai votar em Ventura

Ontem às 22:17

Quanto custaria pagar cada ida ao SNS? Visita ao Hospital de São João revela valores reais dos cuidados de saúde

Hoje às 09:01

"Estou a defender-me pela primeira vez na minha vida": a briga na família Beckham tem lições para todas as famílias

Ontem às 16:05

Neve no Porto, Braga e mais três distritos. Há aviso vermelho por várias horas

22 jan, 09:15

Depressão Ingrid: cerca de 3.800 casas sem energia elétrica em várias zonas do país

Ontem às 19:43