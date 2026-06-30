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Discussão em escritório de advogados de Coimbra termina com armas apreendidas e uma detenção 

Daniela Rodrigues
Há 54 min
PSP (Foto: Facebook PSP)
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Automóvel de um dos suspeitos tinha um revólver e munições

Um homem foi detido ao final da tarde desta terça-feira, em Coimbra, na sequência de um conflito ocorrido num escritório de advogados. 

O incidente envolveu um cliente e elementos do escritório de advogados. Durante o desentendimento, um dos suspeitos terá alegadamente ameaçado deslocar-se à viatura para ir buscar uma arma de fogo.

Na intervenção policial, os agentes localizaram no automóvel dos suspeitos um revólver e uma caixa de munições. O condutor da viatura onde se encontrava a arma foi detido.

As autoridades realizaram ainda buscas a uma segunda viatura associada aos suspeitos, onde foi apreendida uma faca de cozinha de grandes dimensões.

O caso foi comunicado às autoridades judiciárias competentes, prosseguindo a investigação para apurar todas as circunstâncias dos factos.

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Temas: Coimbra Advogados
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