Coficab Portugal vence Prémio Inovação para a Sustentabilidade COTEC-Caixa

CNN Portugal , MM
Há 36 min
Coficab

Distinção reconhece decisões estratégicas que conciliam competitividade no curto prazo com criação de valor sustentável no longo prazo

A Coficab Portugal, uma empresa de produção de cabos elétricos sedeada na Guarda, é a vencedora da primeira edição do Prémio Inovação para a Sustentabilidade COTEC-Caixa, uma iniciativa que distingue empresas não apenas pelos resultados que apresentam, mas também pelas decisões estratégicas que tomam quando enfrentam dilemas entre investimento, risco e criação de valor futuro.

Num contexto marcado pela aceleração tecnológica, pela transição energética e por uma crescente pressão competitiva global, o prémio introduz uma abordagem inovadora à avaliação empresarial. A sustentabilidade não é tratada como um objetivo isolado, mas como o resultado das decisões que moldam a trajetória das empresas ao longo do tempo.

A distinção da Coficab Portugal é justificada pela “transformação do posicionamento da sua unidade industrial na Guarda, orientando-a para novos segmentos ligados à eletrificação da economia, nomeadamente infraestruturas de energias renováveis e data centres”, pode ler-se no comunicado enviado às redações. “Esta aposta implicou investimento relevante e a assunção de risco no presente para reforçar a competitividade futura da operação”, justifica ainda o documento.

“Este Prémio distingue empresas que tomam decisões difíceis. Decisões onde a sustentabilidade não é um ponto de partida, mas uma consequência - e, ao mesmo tempo, um motor - da estratégia”, diz Jorge Portugal, Diretor-Geral da COTEC Portugal. 

“Reconhecer as empresas que combinam a inovação com práticas de sustentabilidade consistentes, é valorizar modelos de gestão que se projetam no longo prazo. É esta ousadia estratégica que este Prémio procura distinguir, na diversidade de trajetórias empresariais que culminam no caminho do sucesso”, acrescenta ainda Ana Carvalho, Vice-Presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos.

Além da Coficab Portugal, foram ainda finalistas a Grestel (uma empresa de cerâmica com sede em Vagos), a Iber-Oleff (empresa de fabrico de componentes técnicos em plástico, sobretudo para a indústria automóvel), a Miranda & Irmão (empresa de produção de bicicletas, sedeada em Águeda), a Sogrape Vinhos (empresa do setor vitivinícola com sede em Avintes) e a Vieira de Castro (empresa de Famalicão que se dedica à produção de bolachas e doces).

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