Trabalhadora despedida nos EUA porque exigiu dormir 8/9 horas. Se fosse cá: lei impõe 11 horas de descanso "essenciais" entre dias de trabalho

Há 41 min

Direito ao descanso diário está protegido pelo Código do Trabalho, mas especialistas ouvidos pela CNN Portugal alertam para casos excecionais

Uma polémica em Wall Street está a chegar à Justiça norte-americana. O caso de uma jovem bancária que foi despedida depois de exigir dormir entre oito a nove horas por noite pode obrigar a repensar o regime de trabalho dos analistas de mercado da banca.

As condições de trabalho nestas empresas dos EUA destacam-se pelo seu caráter exaustivo, muitas vezes contando com o trabalho dos seus empregados até de madrugada. Mas o que aconteceria se o caso se passasse em Portugal? Estaria o trabalhador protegido pela lei?

O Código do Trabalho mostra que sim, pelo menos até certo ponto. “Temos de ter 11 horas entre o fim de uma jornada de trabalho e o início de outra”, como consta do Código de Trabalho, citado por Carlos Barroso, advogado especializado em direito do trabalho.

“Há várias regras: temos o período de trabalho normal, que não pode ultrapassar as oito horas por dia nem as 40 horas por semana; temos o limite de horas de trabalho suplementar diárias e anuais”, diz à CNN Portugal.

Mas há exceções a ter em conta, lembra Luís Gonçalves da Silva, especialista em direito do trabalho. A lei salvaguarda o direito do trabalhador ao descanso interjornada, mas em casos específicos, também eles previstos na legislação, o período de 11 horas “não é aplicável”.

É o caso daqueles que desempenham cargos de administração ou que necessitam de prestar trabalho suplementar. As diferenças também se aplicam àqueles cujo período normal de trabalho seja fraccionado e àqueles que desempenhem um serviço cuja continuidade deva ser assegurada.

De resto, a prioridade do tempo de descanso até foi reforçada em 2021, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 83/2021, que visam o direito a desligar. Ao abrigo da lei, “os empregadores não podem contactar mesmo por telefone os trabalhadores durante o seu período de descanso”, explica Carlos Barroso, sublinhando que a alteração surgiu numa altura em que o teletrabalho passou a ser uma realidade recorrente em Portugal.

“Em teletrabalho há quem diga que trabalha mais, outros dizem que trabalham menos, mas claramente é possível que as entidades patronais vejam outra disponibilidade no trabalhador, por terem sempre o computador e telemóvel à sua frente.”

Ainda assim, ambos os especialistas frisam a necessidade de se analisar as situações caso a caso. No caso de atividades profissionais liberais, por exemplo, a necessidade urgente de cumprir alguma tarefa ou prazo pode justificar ultrapassar os limites estabelecidos pelo código, “sempre com um carácter excecional e nunca colocando em causa o equilíbrio do trabalhador no que diz respeito à sua saúde - psicológica ou física”.

Carlos Barroso aponta assim para dois “pontos básicos”: o “cumprimento do dever laboral de diligência e do cumprimento para a produtividade da empresa, do lado do trabalhador”, sendo portador de uma responsabilidade disciplinar - ou até civil - se advier prejuízo para a empresa ou para os clientes;do lado da entidade empregadora, o direito ao descanso do trabalhador.

Na análise de Luís Gonçalves da Silva, este tempo é “essencial” e os seus benefícios vão muito além da saúde. “Se é verdade que nós nos realizamos, em regra, através do trabalho, também é verdade que precisamos do tempo de autodisponibilidade - para descansar, para realizar atividades que ultrapassam a atividade laboral, em família, com amigos, culturais, desportivas”.

No fundo, resume, “é não apenas viver para trabalhar, mas viver para muito mais do que a vida do trabalho”.

Para Carlos Barroso, mais do que dormir trata-se de um direito mínimo “ao descanso e ao desligamento do trabalho”. “A questão não está nas horas que se dorme, está no facto de eu ter direito ao meu tempo de disponibilidade, independentemente do que eu faça - até posso sair do trabalho, ir onde eu quiser, passear, beber uns copos - mas é o meu tempo”.

Os especialistas voltam a estar de acordo sobre o que o cumprimento da lei permite. O período legal de descanso contribui para um equilíbrio mental e físico do trabalhador, assim como para a sua organização familiar e social e para um aumento da produtividade.