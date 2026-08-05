Quase 30 toneladas: já foi apanhada mais cocaína este ano que em todo o 2025

Agência Lusa , AG
Há 58 min
Cocaína apanhada em operação da Polícia Judiciária (Rodrigo Antunes/Lusa)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Operação "Skydrop" foi a última a detetar passagem de droga por Portugal. Navio levava cinco toneladas

As autoridades portuguesas apreenderam cerca de 28 toneladas de cocaína desde o início de 2026, mais três do que em todo o ano de 2025, revelou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

"Este ano, apesar de estarmos no início de agosto, já foi apreendida uma quantidade de cocaína superior ao total apreendido durante todo o ano de 2025", afirmou o diretor da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, numa conferência de imprensa, em Lisboa, a propósito da operação "Skydrop", que levou à apreensão, na terça-feira, de cinco toneladas desta droga num navio porta-contentores, no Porto de Sines.

João Oliveira precisou que, até ao momento, foram apreendidos "à volta de 28 toneladas" de cocaína "ao passo que no ano passado estava na grandeza das 25 toneladas".

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Cocaína Tráfico de droga Polícia Judiciária
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Crime e Justiça

Detido em Reguengos de Monsaraz suspeito de tráfico de seres humanos. Aguarda extradição para a Moldova

Há 3 min

Quase 30 toneladas: já foi apanhada mais cocaína este ano que em todo o 2025

Há 58 min

PSP obrigada a disparar para travar fuga de suspeito em Lisboa

Há 2h e 19min

Invadiu casa, ameaçou mulher com arma e obrigou-a a transferir milhares de euros em Santarém

Há 2h e 42min
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Criança de 20 meses morre após ficar fechada ao calor no carro do pai que se despistou em Fuerteventura

Ontem às 10:30

Nova bebé real de Inglaterra nasce em Lisboa

Ontem às 19:57

Onda de calor é tão intensa que explodiram 400 munições da Segunda Guerra Mundial em França

Ontem às 18:07

Já é possível reservar gratuitamente os óculos necessários para ver o eclipse solar

Ontem às 20:22

Bebia sangue e deixava cadáveres de animais à porta de igrejas: foi apanhado pelas autoridades e internado numa unidade hospitalar

Ontem às 08:58

Abusou sexualmente de uma criança de 5 anos em pleno aniversário, mas acabou apanhado pela mãe da mesma: ator brasileiro acabou detido em flagrante

Hoje às 07:55

Foguetão da SpaceX com quatro toneladas já terá embatido na Lua e provocado uma nova cratera

Hoje às 08:54

EUA estão quase sem mísseis de longo alcance. Arsenal foi "praticamente todo" usado contra o Irão

Ontem às 17:33

Euromilhões: conheça a chave desta terça-feira

Ontem às 20:23

Casavam com militares russos para ficarem com as indemnizações: eis o escândalo das "viúvas-negras" na Rússia

Hoje às 12:00

Com a ameaça de uma guerra à vista, o Japão volta a fazer o que não faz desde a Segunda Guerra Mundial

Ontem às 08:02

Foguetão da SpaceX com quatro toneladas e a viajar a mais de 8.000 quilómetros por hora prestes a embater na Lua

Hoje às 06:39