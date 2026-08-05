Quase 30 toneladas: já foi apanhada mais cocaína este ano que em todo o 2025

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Operação "Skydrop" foi a última a detetar passagem de droga por Portugal. Navio levava cinco toneladas

As autoridades portuguesas apreenderam cerca de 28 toneladas de cocaína desde o início de 2026, mais três do que em todo o ano de 2025, revelou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

"Este ano, apesar de estarmos no início de agosto, já foi apreendida uma quantidade de cocaína superior ao total apreendido durante todo o ano de 2025", afirmou o diretor da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, numa conferência de imprensa, em Lisboa, a propósito da operação "Skydrop", que levou à apreensão, na terça-feira, de cinco toneladas desta droga num navio porta-contentores, no Porto de Sines.

João Oliveira precisou que, até ao momento, foram apreendidos "à volta de 28 toneladas" de cocaína "ao passo que no ano passado estava na grandeza das 25 toneladas".