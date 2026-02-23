Aterrou em Lisboa com mais de um quilo de cocaína no organismo. Foi apanhado pela PSP

Há 1h e 29min

Homem foi encaminhado para uma unidade hospitalar, onde permaneceu sob vigilância policial até à expulsão total das cápsulas que transportava

Um homem com cerca de 40 anos foi detido no aeroporto de Lisboa por suspeitas de tráfico internacional de estupefacientes. O suspeito, de nacionalidade estrangeira, foi intercetado à chegada a Portugal num voo proveniente de São Paulo, no Brasil.

Durante as ações de controlo fronteiriço, a TVI e CNN Portugal sabem que as autoridades detetaram incoerências nas declarações prestadas pelo passageiro relativamente aos motivos da viagem. Perante as suspeitas, o homem acabou por admitir que tinha ingerido cápsulas contendo produto estupefaciente.

Por questões de segurança e para salvaguarda da sua saúde, foi encaminhado para uma unidade hospitalar, onde permaneceu sob vigilância policial até à expulsão total das cápsulas que transportava no organismo.

Após a recuperação do produto, foi apreendida cocaína com um peso de cerca de 1,2 quilos.

O suspeito foi constituído arguido e ficou sujeito às medidas legais previstas, encontrando-se o caso sob investigação das autoridades competentes.