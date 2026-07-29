PJ apreende 61 quilos de cocaína e detém duas pessoas no aeroporto de Lisboa

Agência Lusa , MJC
Há 1h e 14min
Cocaína apanhada em operação da Polícia Judiciária (Rodrigo Antunes/Lusa)
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A cocaína seria suficiente para a composição de pelo menos 610 mil doses individuais, segunda a polícia

A Polícia Judiciária (PJ) apreendeu no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, 61 quilos de cocaína, tendo detido duas pessoas por suspeita de tráfico de droga, anunciou a força policial.

Segundo a PJ, a cocaína era proveniente de um país da América Central e, "dada a sua extrema pureza, caso chegasse aos circuitos ilícitos de distribuição seria suficiente para a composição de pelo menos 610 mil doses individuais".

Os dois detidos no âmbito da operação "Escala Improvável", de 35 e 54 anos, vão aguardar o desenrolar de investigação em prisão preventiva, determinou o tribunal.

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Temas: Cocaína Policia Judiciária Aeroporto de Lisboa
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