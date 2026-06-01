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PJ apanha trio em Lisboa com 47 kg de cocaína

Agência Lusa , CM
Há 59 min
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Segundo a PJ, a cocaína teria sido transportada pelas duas detidas a partir de um país da América Latina e destinava-se a ser introduzida em território nacional

A Polícia Judiciária deteve no domingo, em Lisboa, duas mulheres e um homem por suspeita do tráfico internacional de droga e apreendeu 47 quilos de cocaína, divulgou a PJ esta segunda-feira.

Durante a operação “Premium Check-in”, realizada pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE), foi apreendida cocaína de “extrema pureza”, que daria para cerca de 476 mil doses individuais caso tivesse chegado aos circuitos ilícitos de distribuição.

Segundo a PJ, a cocaína teria sido transportada pelas duas detidas a partir de um país da América Latina e destinava-se a ser introduzida em território nacional.

No decorrer da operação foram também apreendidas várias viaturas, uma quantia significativa de dinheiro em numerário, máquinas de contar e acondicionar notas, entre outros bens, acrescenta a PJ, em comunicado.

Os arguidos, duas mulheres com 34 anos e um homem com 35, serão presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.

A investigação prossegue e o inquérito é titulado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa.

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