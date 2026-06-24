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Meia tonelada de droga apreendida na "autoestrada da cocaína"

Agência Lusa , MM
Há 41 min
Polícia Judiciária
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Operação foi liderada pela Polícia Judiciária

As autoridades apreenderam, em duas semanas, meia tonelada de droga na chamada "autoestrada da cocaína", entre os Açores e o arquipélago espanhol das Canárias, anunciou esta quarta-feira a Polícia Judiciária (PJ), que liderou a operação internacional.

No total, foram apreendidos entre 27 de maio e 15 de junho na operação AZUL 2.0, "mais de 465 quilogramas de cocaína", "mais de 42 quilogramas de haxixe", três embarcações, incluindo duas de alta velocidade, e 800 litros de combustível.

Na ação concentrada no corredor do Atlântico Oriental, foram ainda detidas três pessoas e inspecionadas seis embarcações.

"O esforço conjunto dos vários países e agências antidroga envolvidos na operação permitiu infligir um golpe significativo naquela que é conhecida como a 'autoestrada da cocaína'", salienta a PJ.

Em causa está um corredor marítimo usado cada vez mais pelas organizações criminosas para transportar cocaína entre a América Latina e a Europa, com recurso a transferências entre embarcações em alto-mar e desembarque "em zonas costeiras remotas e pequenas marinas" ou descarregamentos em praias.

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A operação liderada pela PJ e apoiada pela Europol contou com a colaboração das autoridades policiais de Espanha, França, Reino Unido e Estados Unidos da América, do Centro de Análise e Operações Marítimas - Narcóticos (MAOC-N, na sigla oficial) e da Frontex, a Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira.

Entre 13 e 26 de abril, numa operação semelhante na "autoestrada da cocaína", liderada pela Polícia Nacional de Espanha e participação da PJ, tinham já sido apreendidas 11 toneladas de cocaína, 8,5 toneladas de haxixe e oito embarcações, bem como detidas 54 pessoas.

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Temas: Cocaina Droga Pj Açores
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