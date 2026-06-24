Meia tonelada de droga apreendida na "autoestrada da cocaína"

Há 41 min

Operação foi liderada pela Polícia Judiciária

As autoridades apreenderam, em duas semanas, meia tonelada de droga na chamada "autoestrada da cocaína", entre os Açores e o arquipélago espanhol das Canárias, anunciou esta quarta-feira a Polícia Judiciária (PJ), que liderou a operação internacional.

No total, foram apreendidos entre 27 de maio e 15 de junho na operação AZUL 2.0, "mais de 465 quilogramas de cocaína", "mais de 42 quilogramas de haxixe", três embarcações, incluindo duas de alta velocidade, e 800 litros de combustível.

Na ação concentrada no corredor do Atlântico Oriental, foram ainda detidas três pessoas e inspecionadas seis embarcações.

"O esforço conjunto dos vários países e agências antidroga envolvidos na operação permitiu infligir um golpe significativo naquela que é conhecida como a 'autoestrada da cocaína'", salienta a PJ.

Em causa está um corredor marítimo usado cada vez mais pelas organizações criminosas para transportar cocaína entre a América Latina e a Europa, com recurso a transferências entre embarcações em alto-mar e desembarque "em zonas costeiras remotas e pequenas marinas" ou descarregamentos em praias.

A operação liderada pela PJ e apoiada pela Europol contou com a colaboração das autoridades policiais de Espanha, França, Reino Unido e Estados Unidos da América, do Centro de Análise e Operações Marítimas - Narcóticos (MAOC-N, na sigla oficial) e da Frontex, a Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira.

Entre 13 e 26 de abril, numa operação semelhante na "autoestrada da cocaína", liderada pela Polícia Nacional de Espanha e participação da PJ, tinham já sido apreendidas 11 toneladas de cocaína, 8,5 toneladas de haxixe e oito embarcações, bem como detidas 54 pessoas.