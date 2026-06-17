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Mãe suspeita de transportar cocaína no organismo amamentou bebé durante voo para Lisboa. Pais e criança estão hospitalizados

Daniela Rodrigues
Há 40 min
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Casal foi detido à chegada ao Aeroporto Humberto Delgado. Os dois ingeriram um total de 170 cápsulas de cocaína, além de uma pequena dosagem encontrada na roupa interior da mulher

A mulher de 23 anos, que foi detida esta terça-feira à chegada ao aeroporto de Lisboa, juntamente com o companheiro e um bebé, por suspeitas de tráfico de droga, terá amamentado o filho de oito meses durante o voo quando ainda transportava as cápsulas no organismo.

A mulher terá ingerido cerca de 110 cápsulas, enquanto o homem transportava cerca de 60, totalizando cerca de 170 embalagens suspeitas de conter cocaína. Os dois suspeitos terão ingerido as cápsulas na madrugada de 15 de junho, antes de embarcarem para Portugal, chegando a Lisboa durante a tarde do dia 16.

A detenção ocorreu na zona de chegadas, durante ações de controlo fronteiriço realizadas pela Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras. Os dois passageiros, provenientes do Brasil, terão levantado suspeitas após apresentarem versões incoerentes sobre os motivos e as condições da viagem.

Após a chegada ao país, o casal foi encaminhado para uma unidade hospitalar, onde permanece sob vigilância médica e policial enquanto decorre o processo de expulsão das cápsulas do organismo. Agentes da polícia encontram-se destacados no hospital para acompanhar os detidos. Além da droga ingerida, foi encontrada mais cocaína entre os pertences, nomeadamente na roupa interior da mulher.

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O caso motivou ainda a intervenção das autoridades de proteção de menores. A criança será entregue às entidades competentes, tendo sido acionados os mecanismos legais de proteção considerados adequados.

A investigação prossegue para apurar todos os contornos do caso, nomeadamente a quantidade de estupefaciente transportada e a eventual existência de uma rede criminosa associada à operação.

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Temas: Cocaína Bebé Casal detido Aeroporto PSP

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