Agentes da PSP de Cascais salvam idosa de prédio em chamas

Daniela Rodrigues
Há 52 min

Prédio ficou com estragos avultados depois de as chamas se terem espalhado

Agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) de Cascais resgataram, na manhã desta sexta-feira, uma idosa de um prédio atingido por um incêndio na zona de Cobre, em Cascais que provocou seis feridos.

O alerta foi dado pelas 09:30, depois de um incêndio ter deflagrado na cave direita de um edifício de três andares, alegadamente com origem numa beata de cigarro. As chamas propagaram-se rapidamente pelo prédio, que acabou por ficar com estragos avultados.

Entre os seis feridos, dois - mãe e filho - encontram-se em estado grave, tendo sido transportados para o Hospital São Francisco Xavier. Os restantes quatro feridos sofreram ferimentos ligeiros e foram encaminhados para o Hospital São Francisco Xavier.

Durante as operações de socorro, os agentes da PSP tiveram um papel determinante ao retirarem em segurança uma idosa que se encontrava no interior do apartamento em chamas, evitando consequências mais graves.

