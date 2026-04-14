Huawei Portugal: duas décadas de inovação e colaboração

Há 1h e 9min

A Huawei esteve em destaque no programa Marcas com História, na CNN Portugal. Um episódio que reconheceu o percurso de mais de 20 anos a impulsionar a modernização de Portugal, com foco na inovação, talento e responsabilidade social. Um caminho global com impacto real em Portugal e num futuro que continua a ser encarado com ambição.

Das origens à chegada a Portugal

Fundada em 1987, a Huawei começou como uma startup distribuidora de equipamentos para telecomunicações com sede num apartamento em Shenzhen.

A chegada à Europa dá-se em 2000, com a abertura de um centro de I&D em Estocolmo, na Suécia. Em 2004, a empresa estabelece-se em Portugal, onde rapidamente começa a destacar-se pelo estabelecimento de parcerias de confiança e pelo contributo relevante para o desenvolvimento das redes de telecomunicações nacionais.

Bruno Santo trabalha na Huawei Portugal há mais de 20 anos, e é atualmente o responsável pela área de Digital Power da organização. O diretor recorda o seu primeiro ano, em 2005, e o contexto desafiante da época: “a concorrência eram gigantes tecnológicos já bastante consolidados no País, o que configurava um grande desafio para a Huawei”. Num contexto competitivo, “começámos, passo a passo, a trabalhar com os operadores nacionais, a desenvolver e a modernizar as redes de telecomunicações, quer fixas quer móveis”, acrescenta.

Crescimento sustentado e aposta no talento

Desde então, a Huawei Portugal cresceu de forma consistente, consolidando-se como referência tecnológica incontornável. Este percurso baseia-se numa cultura de customer centricity (valor fundamental para a organização), na aposta massiva em Investigação & Desenvolvimento – em 2025, o orçamento de I&D foi de cerca de 27.5 mil milhões de dólares – e na valorização do capital humano, através da contratação e formação de engenheiros portugueses.

“Todas as empresas tecnológicas têm uma grande responsabilidade: quando oferecem tecnologia, também devem formar as pessoas que a utilizam”, explica Bruno Santo.

Tecnologia ao serviço dos portugueses

A Huawei distingue-se pela capacidade de implementar tecnologia avançada, desde produtos para o consumidor, como smartphones e wearables, a infraestruturas de rede. Em Portugal, tem sido um parceiro essencial na transição digital das empresas e dos consumidores.

Nuno Miguel António, Delivery & Service Director, destaca o momento decisivo em que “trouxemos para Portugal um pouco da mudança nas telecomunicações. Foi a partir do 3G, com a tecnologia da Huawei HSTPA, que se abriu a porta à introdução dos smartphones. Foi um projeto complicado, mas do qual me orgulho, porque contribuiu para que os clientes confiassem cada vez mais na Huawei”.

Impacto global, presença local

Presente em mais de 170 países, a Huawei atua como ponte entre a inovação global e as necessidades locais. Nuno Miguel António destaca o impacto das novas gerações de redes de comunicações que “vieram alterar bastante a maneira como vivemos e introduzir aspetos como o trabalho remoto, por exemplo, de forma mais simples e rápida”.

Sustentabilidade e responsabilidade social

A eficiência energética e a inclusão digital são duas apostas claras da empresa. Bruno Santo destaca a área de Digital Power, que está “focada exclusivamente na transição energética”, e Francisco Machado, Enterprise Account Manager e um dos novos talentos da organização, reforça como “a missão da Huawei – trazer o digital a cada lar, pessoa e organização – é um compromisso ético”, evidenciado em momentos exigentes como durante a pandemia ou as Jornadas Mundial da Juventude de 2023, em Lisboa.

Um futuro de inovação

Com mais de duas décadas em Portugal, a Huawei mantém o compromisso com a inovação e a promoção de um ecossistema saudável que inclui parceiros e todos os stakeholders. “As bases estão lançadas. O caminho para uma empresa destas é potencialmente infinito”, conclui Francisco Machado.

A participação no programa Marcas com História reforça o reconhecimento de uma marca que alia a dimensão global a um compromisso real e duradouro com Portugal e o seu futuro tecnológico.