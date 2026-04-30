Tranquilidade de saber que está a fazer a melhor escolha

Há 1h e 36min

Escolher o que dar ao seu bebé é uma das decisões mais importantes – e também uma das mais exigentes. Entre dúvidas e expectativas, há marcas que transformam ciência, controlo rigoroso e décadas de investigação em algo simples: confiança à primeira escolha.

Quando surge a necessidade de recorrer ao leite de fórmula, a diversidade de opções disponíveis no mercado pode levantar dúvidas aos pais. Num momento em que cada decisão ganha um peso acrescido, a confiança na qualidade e na segurança alimentar assume-se como um critério essencial – e inegociável.



Assim, procurar marcas que aliem investigação científica rigorosa a processos exigentes de controlo de qualidade torna-se determinante. A Nestlé, fundada em 1866 na Suíça, construiu o seu percurso precisamente com base nesse compromisso, acompanhando gerações de famílias com soluções que colocam a segurança e o bem-estar dos mais pequenos no centro.

O rigor da ciência, a força da experiência

Há décadas que a Nestlé reúne equipas internacionais dedicadas à nutrição pediátrica, segurança alimentar e investigação clínica. O resultado reflete-se em fórmulas sujeitas a exigentes testes de controlo, que acompanham todas as etapas do processo – da origem dos ingredientes ao produto final. Um trabalho onde ciência e experiência se cruzam para assegurar padrões consistentes de qualidade e segurança.

Um compromisso com décadas de dedicação

Desde a sua fundação, a Nestlé coloca o bem-estar das crianças no centro da sua missão . Tudo começou no século XIX, quando Henri Nestlé desenvolveu a farinha láctea com um objetivo claro: ajudar a salvar a vida de bebés que não conseguiam alimentar-se e que, por isso, enfrentavam situações de desnutrição. Esta inovação marcou o início de um compromisso que se mantém até hoje: colocar a ciência ao serviço da vida.

Ao longo do tempo, gerações de investigadores têm trabalhado para aprofundar o conhecimento sobre as necessidades nutricionais dos lactentes, desenvolvendo soluções cada vez mais seguras, adaptadas e sustentadas por evidência científica.

Hoje, com mais de 160 anos de experiência em alimentação infantil, esse compromisso traduz-se também em números: mais de 1200 controlos de qualidade por lote, mais de 600 investigadores dedicados à nutrição infantil e dezenas de estudos clínicos realizados em todo o mundo. Indicadores que refletem a exigência colocada em cada etapa do desenvolvimento dos produtos.

Ciência que acompanha cada etapa do crescimento

Atualmente, a gama NAN, da Nestlé, reflete essa aposta contínua na investigação científica, com fórmulas desenvolvidas para responder às diferentes fases do crescimento do bebé. Cada produto resulta de um trabalho sustentado por estudos clínicos internacionais, que contribuem para assegurar a sua adequação nutricional e elevados padrões de segurança.

A gama destaca-se como uma das referências na alimentação infantil, com soluções pensadas para acompanhar o bebé desde o nascimento, quando o aleitamento materno não é possível. Entre as diferentes opções disponíveis encontram-se fórmulas de início, como a OPTIPRO 1, inspirada na investigação do leite materno, ou a SUPREMEPRO 1, desenvolvida com componentes cuidadosamente selecionados. Existem também soluções específicas, como a TOTAL 1, concebida para responder a necessidades digestivas particulares, bem como versões práticas, como a OPTIPRO 1 Líquido, pronta a consumir. À medida que o bebé cresce, a gama evolui para outras etapas, incluindo fórmulas de transição (Número 2) e de crescimento (Número 3).



Ao longo de todo este percurso, constrói-se aquilo que mais pesa na decisão dos pais: a confiança. Uma confiança assente no rigor, na experiência e no compromisso com a qualidade alimentar, para que sobre o mais importante: viver cada momento em família com serenidade.

O compromisso da Nestlé em números