Aumento de burlas e fraudes, leva MEO a reforçar a segurança digital como prioridade em Portugal

Há 1h e 14min

A segurança digital é uma prioridade em Portugal (e no Mundo). Com ataques de phishing, spoofing e ransomware a crescer, investir na literacia digital e na proteção de dados e sistemas tornou-se essencial para garantir confiança e tranquilidade. O MEO lançou uma campanha de sensibilização para a segurança digital para ajudar pessoas, famílias e empresas a identificar riscos e a agir de forma segura no dia a dia.

A transformação digital trouxe ganhos claros de eficiência, escala e mobilidade, mas também abriu novas portas ao risco. Hoje, garantir uma boa ligação à internet é apenas o ponto de partida. A verdadeira diferenciação está na capacidade de proteger dados, sistemas e utilizadores num cenário em que as ameaças digitais são cada vez mais sofisticadas e difíceis de detetar.

Em Portugal, os números ajudam a perceber a dimensão do desafio: os crimes digitais já superam os crimes físicos e 1 em cada 4 portugueses já foi vítima de fraude online. Para o tecido empresarial, isto traduz-se em perdas financeiras, interrupções de atividade e danos reputacionais que são difíceis de recuperar.

Num mundo cada vez mais digital, os riscos atravessam todos os contextos. As famílias enfrentam burlas, roubo de identidade e exposição de dados pessoais; já as empresas lidam com desafios mais complexos, como ciberataques, pedidos de resgate, comprometimento de sistemas e perda de informação crítica.

Um cenário de risco crescente

Os dados mais recentes confirmam uma tendência clara:

1 em cada 4 ataques digitais envolve phishing ou engenharia social;

15.500 tentativas de fraude por spoofing foram investigadas em 2025;

O ransomware registou um aumento de 180% no primeiro semestre de 2025;

91% das organizações já foram alvo de phishing com recurso a inteligência artificial.

Perante este cenário, não surpreende que 37% das PME em Portugal planeiem investir até 30 mil euros em cibersegurança nos próximos tempos.

Literacia digital: a primeira linha de defesa

É neste contexto que o MEO reforça o seu posicionamento com uma campanha de sensibilização para a segurança digital. Sob o mote “Dá-lhes com a Segurança do MEO”, a iniciativa dirigida a indivíduos, famílias e ao tecido empresarial procura reforçar a literacia digital e promover comportamentos mais seguros no dia a dia online.

Mais do que tecnologia, o foco está nas pessoas. A campanha aposta numa linguagem clara, próxima e acessível para ajudar a identificar comunicações suspeitas, evitar fraudes e promover decisões informadas no ambiente digital.

Da teoria à prática, com exemplos reais

Um dos elementos diferenciadores da campanha é a utilização de histórias inspiradas em contextos reais. De famílias a pequenos negócios e profissionais independentes, os conteúdos retratam situações do quotidiano — como tentativas de fraude, links enganosos ou contactos não fidedignos — tornando os riscos mais concretos e fáceis de identificar.

Ao simplificar conceitos como phishing, spoofing ou ransomware e traduzi-los em exemplos práticos, a iniciativa contribui para uma maior consciência coletiva e para a adoção de comportamentos preventivos .

Confiança: o novo ativo estratégico