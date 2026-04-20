"Compras à Chefe" - Receita Clafoutis De Framboesas da Chef Tia Cátia

Há 1h e 18min

A carismática chef Tia Cátia volta a juntar-se à Mercadona para oferecer a todos receitas fáceis de elaborar, mas muito saborosas, com a oferta de produtos Mercadona.

No quinto episódio do Compras à Chefe, a Tia Cátia ensina a fazer clafoutis de framboesas, uma receita doce que irá agradar a todos!

INGREDIENTES:

120ml leite inteiro

20ml sumo de limão

2 ovos

60g de açúcar amarelo

½ colher de café de flor de sal

60g de farinha

1 colher de café de essência de baunilha

Framboesas para decorar

Gelado de baunilha

CONFECÇÃO: