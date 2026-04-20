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"Compras à Chefe" - Receita Clafoutis De Framboesas da Chef Tia Cátia

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Há 1h e 18min

A carismática chef Tia Cátia volta a juntar-se à Mercadona para oferecer a todos receitas fáceis de elaborar, mas muito saborosas, com a oferta de produtos Mercadona.

No quinto episódio do Compras à Chefe, a Tia Cátia ensina a fazer clafoutis de framboesas, uma receita doce que irá agradar a todos!

INGREDIENTES:

  • 120ml leite inteiro
  • 20ml sumo de limão
  • 2 ovos
  • 60g de açúcar amarelo
  • ½ colher de café de flor de sal
  • 60g de farinha
  • 1 colher de café de essência de baunilha
  • Framboesas para decorar
  • Gelado de baunilha

CONFECÇÃO:

  1. Comece por misturar o leite com o sumo de limão, reserve.
  2. Bata os ovos com o açúcar amarelo e o sal até dobrar o volume. Junte a farinha, o leite com o limão e a essência de baunilha e bata novamente.
  3. Distribua as framboesas numa tarteira, verta o preparado sobre a fruta e leve ao forno a 180ºc durante 20 minutos.
  4. Sirva o clafoutis morno, acompanhado por uma bola de gelado de baunilha e com framboesas a decorar.
Temas: CNN Compras à Chefe Patrocinado Mercadona Gastronomia

Gastronomia

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