"Compras à Chefe" - Receita Clafoutis De Framboesas da Chef Tia Cátia

A carismática chef Tia Cátia volta a juntar-se à Mercadona para oferecer a todos receitas fáceis de elaborar, mas muito saborosas, com a oferta de produtos Mercadona.
No quinto episódio do Compras à Chefe, a Tia Cátia ensina a fazer clafoutis de framboesas, uma receita doce que irá agradar a todos!
INGREDIENTES:
- 120ml leite inteiro
- 20ml sumo de limão
- 2 ovos
- 60g de açúcar amarelo
- ½ colher de café de flor de sal
- 60g de farinha
- 1 colher de café de essência de baunilha
- Framboesas para decorar
- Gelado de baunilha
CONFECÇÃO:
- Comece por misturar o leite com o sumo de limão, reserve.
- Bata os ovos com o açúcar amarelo e o sal até dobrar o volume. Junte a farinha, o leite com o limão e a essência de baunilha e bata novamente.
- Distribua as framboesas numa tarteira, verta o preparado sobre a fruta e leve ao forno a 180ºc durante 20 minutos.
- Sirva o clafoutis morno, acompanhado por uma bola de gelado de baunilha e com framboesas a decorar.