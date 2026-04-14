"Compras à Chefe" - Receita Açorda Com Piso De Coentros da Chef Tia Cátia

Há 33 min

A carismática chef Tia Cátia volta a juntar-se à Mercadona para oferecer a todos receitas fáceis de elaborar, mas muito saborosas, com a oferta de produtos Mercadona.

No quarto episódio do Compras à Chefe, a Tia Cátia ensina a fazer açorda com piso de coentros, uma receita que irá agradar a todos e muito fácil de fazer!

INGREDIENTES:

50g de coentros frescos

50g de amêndoas sem pele

5 dentes de alho

200ml de azeite

1 c. de sopa de flor de sal

4 ovos

4 fatias grandes de pão alentejano

Coentros picados para decorar

Mistura de pimentas q.b.

Flor de sal q.b.

Azeite q.b. para untar a película dos ovos

CONFECÇÃO: