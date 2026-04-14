"Compras à Chefe" - Receita Açorda Com Piso De Coentros da Chef Tia Cátia

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Há 33 min

A carismática chef Tia Cátia volta a juntar-se à Mercadona para oferecer a todos receitas fáceis de elaborar, mas muito saborosas, com a oferta de produtos Mercadona.

No quarto episódio do Compras à Chefe, a Tia Cátia ensina a fazer açorda com piso de coentros, uma receita que irá agradar a todos e muito fácil de fazer!

INGREDIENTES:

  • 50g de coentros frescos
  • 50g de amêndoas sem pele
  • 5 dentes de alho
  • 200ml de azeite
  • 1 c. de sopa de flor de sal
  • 4 ovos
  • 4 fatias grandes de pão alentejano
  • Coentros picados para decorar
  • Mistura de pimentas q.b.
  • Flor de sal q.b.
  • Azeite q.b. para untar a película dos ovos

CONFECÇÃO:

  1. Para o piso: triture os coentros, as amêndoas, os dentes de alho, o azeite e a flor de sal num processador. Coloque num frasco de vidro e cubra com azeite para conservar;
  2. Para escalfar os ovos: forre uma tigela pequena com pelicula aderente e unte-a com azeite. Parta o ovo para dentro da película, tempere a gosto com sal e pimenta, feche a pelicula com um nó apertado de forma a obter uma trouxa e depois cozinhe em água a ferver durante 4 minutos. Retire a pelicula da água com uma escumadeira e abra-a imediatamente;
  3. Para preparar a açorda: Num prato fundo de barro coloque 5 colheres de sopa de piso e verta 800ml de água a ferver, mexendo sempre para criar um caldo. Junte o pão e deixe absorver o caldo. Coloque os ovos por cima e termine com coentros picados e um fio de azeite;
  4. Sirva de imediato.
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