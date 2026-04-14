"Compras à Chefe" - Receita Açorda Com Piso De Coentros da Chef Tia Cátia

A carismática chef Tia Cátia volta a juntar-se à Mercadona para oferecer a todos receitas fáceis de elaborar, mas muito saborosas, com a oferta de produtos Mercadona.
No quarto episódio do Compras à Chefe, a Tia Cátia ensina a fazer açorda com piso de coentros, uma receita que irá agradar a todos e muito fácil de fazer!
INGREDIENTES:
- 50g de coentros frescos
- 50g de amêndoas sem pele
- 5 dentes de alho
- 200ml de azeite
- 1 c. de sopa de flor de sal
- 4 ovos
- 4 fatias grandes de pão alentejano
- Coentros picados para decorar
- Mistura de pimentas q.b.
- Flor de sal q.b.
- Azeite q.b. para untar a película dos ovos
CONFECÇÃO:
- Para o piso: triture os coentros, as amêndoas, os dentes de alho, o azeite e a flor de sal num processador. Coloque num frasco de vidro e cubra com azeite para conservar;
- Para escalfar os ovos: forre uma tigela pequena com pelicula aderente e unte-a com azeite. Parta o ovo para dentro da película, tempere a gosto com sal e pimenta, feche a pelicula com um nó apertado de forma a obter uma trouxa e depois cozinhe em água a ferver durante 4 minutos. Retire a pelicula da água com uma escumadeira e abra-a imediatamente;
- Para preparar a açorda: Num prato fundo de barro coloque 5 colheres de sopa de piso e verta 800ml de água a ferver, mexendo sempre para criar um caldo. Junte o pão e deixe absorver o caldo. Coloque os ovos por cima e termine com coentros picados e um fio de azeite;
- Sirva de imediato.