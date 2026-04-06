"Compras à Chefe" - Receita Francesinha da Chef Tia Cátia

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Há 27 min

A carismática chef Tia Cátia volta a juntar-se à Mercadona para oferecer a todos receitas fáceis de elaborar, mas muito saborosas, com a oferta de produtos Mercadona.

No terceiro episódio do Compras à Chefe, a Tia Cátia ensina a fazer a famosa Francesinha, uma receita de conforto que irá agradar a toda a família!

INGREDIENTES:

  • 8 fatias torradas de pão de forma com côdea
  • 12 fatias de queijo flamengo
  • 2 bifes fininhos de vaca
  • 2 salsichas frescas
  • 2 fatias de fiambre
  • 2 linguiças pequenas
  • 2 fatias finas de chouriço
  • 2 ovos
  • Azeite q.b.
  • Sal q.b.
  • Pimenta q.b.
  • Molho de francesinha

CONFECÇÃO:

  1. Corte 2 linguiças em 4 tiras cada;
  2. Numa frigideira antiaderente, e sem gordura, grelhe 2 bifes temperados com sal e pimenta;
  3. Grelhe as linguiças e também as 2 salsichas, reserve;
  4. Em cada prato coloque: 1 fatia de pão torrado, uma fatia de fiambre, 1 bife, outra fatia de pão, a salsicha, outra fatia de pão, a linguiça. 1 fatia de queijo flamengo e outra fatia de pão.
  5. Cubra cada francesinha com 5 fatias de queijo flamengo e uma rodela de chouriço:
  6. Leve ao forno a 200ºC até o queijo derreter;
  7. Cubra com o molho de francesinha, aquecido de acordo com as indicações da embalagem;

 

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