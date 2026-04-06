"Compras à Chefe" - Receita Francesinha da Chef Tia Cátia

A carismática chef Tia Cátia volta a juntar-se à Mercadona para oferecer a todos receitas fáceis de elaborar, mas muito saborosas, com a oferta de produtos Mercadona.
No terceiro episódio do Compras à Chefe, a Tia Cátia ensina a fazer a famosa Francesinha, uma receita de conforto que irá agradar a toda a família!
INGREDIENTES:
- 8 fatias torradas de pão de forma com côdea
- 12 fatias de queijo flamengo
- 2 bifes fininhos de vaca
- 2 salsichas frescas
- 2 fatias de fiambre
- 2 linguiças pequenas
- 2 fatias finas de chouriço
- 2 ovos
- Azeite q.b.
- Sal q.b.
- Pimenta q.b.
- Molho de francesinha
CONFECÇÃO:
- Corte 2 linguiças em 4 tiras cada;
- Numa frigideira antiaderente, e sem gordura, grelhe 2 bifes temperados com sal e pimenta;
- Grelhe as linguiças e também as 2 salsichas, reserve;
- Em cada prato coloque: 1 fatia de pão torrado, uma fatia de fiambre, 1 bife, outra fatia de pão, a salsicha, outra fatia de pão, a linguiça. 1 fatia de queijo flamengo e outra fatia de pão.
- Cubra cada francesinha com 5 fatias de queijo flamengo e uma rodela de chouriço:
- Leve ao forno a 200ºC até o queijo derreter;
- Cubra com o molho de francesinha, aquecido de acordo com as indicações da embalagem;