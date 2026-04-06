"Compras à Chefe" - Receita Francesinha da Chef Tia Cátia

Há 27 min

A carismática chef Tia Cátia volta a juntar-se à Mercadona para oferecer a todos receitas fáceis de elaborar, mas muito saborosas, com a oferta de produtos Mercadona.

No terceiro episódio do Compras à Chefe, a Tia Cátia ensina a fazer a famosa Francesinha, uma receita de conforto que irá agradar a toda a família!

INGREDIENTES:

8 fatias torradas de pão de forma com côdea

12 fatias de queijo flamengo

2 bifes fininhos de vaca

2 salsichas frescas

2 fatias de fiambre

2 linguiças pequenas

2 fatias finas de chouriço

2 ovos

Azeite q.b.

Sal q.b.

Pimenta q.b.

Molho de francesinha

CONFECÇÃO: