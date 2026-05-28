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Mistério na Rua do Limoeiro, em Alfama? Era a nova NOT LEMONADE da Bandida

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Há 49 min
NOT LEMONADE
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Nos mesmos dias em que Lisboa recebe um dos acontecimentos mais aguardados do ano — os concertos de Bad Bunny, marcados para 26 e 27 de maio — houve outro fenómeno inesperado a captar a atenção de quem circulava pela cidade. Desta vez, não vinha dos palcos nem das filas para o espetáculo, mas sim de uma das ruas mais emblemáticas de Alfama.

Durante vários dias, a Rua do Limoeiro foi tomada por cartazes sem assinatura, mensagens misteriosas e folhetos deixados nas caixas de correio. A ação rapidamente gerou curiosidade nas redes sociais e levantou perguntas entre moradores, turistas e quem passava naquela zona histórica de Lisboa.

Agora, o mistério foi finalmente revelado: tudo fazia parte da nova campanha da Bandida para lançar a NOT LEMONADE Zero Álcool.

A bebida que faz lembrar uma limonada… mas não é

A nova bebida da marca apresenta-se como uma proposta inesperada: uma bebida à base de sidra sem álcool com sumo de limão e morango que lembra uma limonada de morango, apesar de na prática não o ser. Foi precisamente dessa contradição que nasceu o conceito da campanha.

A NOT LEMONADE Zero Álcool joga com a perceção, com aquilo que aparenta ser óbvio e com a ideia de que nem sempre os nomes correspondem exatamente à realidade.

Leve, fresca e pensada para novas ocasiões de consumo, a bebida combina notas cítricas de limão com a doçura do morango, reforçando a aposta da Bandida em propostas mais irreverentes e diferenciadoras no segmento sem álcool.

Porque aconteceu tudo na Rua do Limoeiro?

A escolha do local não foi aleatória.

Tal como a NOT LEMONADE parece uma limonada, mas não é, também a Rua do Limoeiro escondia uma incoerência curiosa: apesar do nome, não existia ali qualquer limoeiro.

O paralelismo tornou-se o ponto de partida perfeito para a campanha.

Em vez de explicar o conceito de forma tradicional, a Bandida decidiu transformá-lo numa experiência urbana real, criando uma espécie de “manifestação silenciosa” em torno da ausência do limoeiro.

Sem logótipos, sem assinaturas e sem contexto imediato, a ação foi desenhada para gerar dúvida, conversa e especulação.

O mistério terminou com a plantação de um limoeiro

A revelação aconteceu hoje, quando a Bandida assumiu oficialmente a autoria da intervenção urbana e explicou toda a lógica por trás da campanha.

Para fechar o conceito de forma simbólica, a marca não só alterou temporariamente o nome da Rua do Limoeiro para “Rua NOT LEMONADE”, como plantou simbolicamente um limoeiro no local, fazendo com que a rua passasse finalmente a ter aquilo que o nome sempre sugeriu.

A ação incluiu ainda distribuição gratuita da nova NOT LEMONADE Zero Álcool e presença no icónico elétrico 28, numa ativação pensada para cruzar Lisboa, storytelling e experiência de marca.

Uma campanha criada para desafiar o óbvio

A iniciativa surge na continuidade do conceito “E se não for mais do mesmo?”, apresentado pela Bandida em 2025, que incentiva os consumidores a experimentar novas combinações, quebrar rotinas e olhar para o habitual de forma diferente.

E, numa semana em que todas as atenções parecem estar viradas para os concertos de Bad Bunny, em Lisboa, a marca conseguiu criar outro tema de conversa na cidade — desta vez, à volta de uma rua, de um limoeiro que não existia e de uma bebida que parece limonada… mas não é.

 
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Temas: CNN CNN Portugal Patrocinado NOT LEMONADE Rua do Limoeiro

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