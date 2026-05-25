Lisboa divide-se entre a euforia do concerto de Bad Bunny e o mistério na Rua do Limoeiro

Há 53 min

Lisboa prepara-se para um dos eventos mais aguardados do ano: o concerto de Bad Bunny, marcado para os dias 26 e 27 de maio. A cidade está em contagem decrescente, com fãs em euforia, redes sociais em ebulição e uma atenção mediática praticamente total.

Suspense no coração de Alfama

Mas, no meio desta agitação, há outra história a ganhar força e a causar burburinho. Algo está a acontecer na Rua do Limoeiro, localizada no coração do centro histórico de Lisboa, na emblemática zona de Alfama, a apenas um minuto a pé do Miradouro de Santa Luzia. O fenómeno não passa despercebido a quem por lá passa, mas continua a ser inquietante o facto de ninguém saber explicar ao certo o que motivou esta intervenção pública nem quem são os autores.

Cartazes sem assinatura e mensagens sem origem

Nos últimos dias, moradores e quem passa pela zona relatam um cenário insólito: foram colados cartazes ao longo da rua, todos sem assinatura e deixados folhetos nas caixas de correio dos residentes. Não há explicações. Não há nomes. Não há qualquer entidade identificada. E a mensagem parece intencionalmente incompleta. A sensação é cada vez mais clara: existe uma ação em curso, mas totalmente envolta em mistério. E isso levanta ainda mais perguntas.

A pergunta que ninguém esperava fazer

No centro de toda esta estranheza surge uma questão quase inesperada, contudo impossível de ignorar: Porque será que a Rua do Limoeiro não tem um limoeiro? Uma pergunta simples, quase absurda à primeira vista, mas que se tornou o ponto central desta narrativa urbana. Será apenas uma provocação? Um gesto artístico? Ou algo mais profundo ligado à própria história do local? O mistério permanece.

Tudo aponta para uma intervenção pensada… mas não revelada.

O detalhe esquecido que regressa à conversa

Segundo registos históricos de toponímia de Lisboa, o nome da Rua do Limoeiro terá origem num antigo limoeiro que existiu no local e que desapareceu ao longo das transformações urbanas. Um detalhe quase esquecido… que agora volta a ganhar relevância inesperada. Coincidência ou intenção?

É interessante notar que, atualmente a maior árvore existente na Rua do Limoeiro, e aquela que mais chama a atenção de quem passa, já não é um limoeiro. Trata-se de uma imponente Bela-Sombra, nome vulgar da espécie Phytolacca Dioica, com cerca de 100 anos de idade, que se tornou um dos elementos mais marcantes daquela zona histórica de Lisboa.

Um mistério que continua em aberto

Entre o impacto mediático de Bad Bunny e a crescente curiosidade sobre a Rua do Limoeiro, Lisboa vive dois fenómenos em simultâneo — completamente diferentes, mas igualmente falados.

E enquanto um tem data e hora marcada… o outro continua sem resposta. Algo está a acontecer na Rua do Limoeiro… E por enquanto, ninguém sabe bem o quê.