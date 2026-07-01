Das tradições familiares à economia azul: as cinco PME distinguidas entre as 372 candidaturas

Há 45 min

Entre 372 candidaturas, foram apenas cinco as empresas portuguesas que venceram a 8.ª edição dos Prémios Heróis PME. Da recuperação de uma propriedade abandonada para produzir enchidos à criação de tecnologia oceânica, passando pela doçaria tradicional, engenharia de simulação climática e turismo sustentável, os vencedores representam diferentes setores, mas partilham um traço comum: transformaram desafios em oportunidades de crescimento, inovação e criação de valor.

Há empresas que nascem de uma ideia. Outras surgem da necessidade de recomeçar. Algumas recuperam tradições quase esquecidas, enquanto outras desenvolvem tecnologia para competir nos mercados internacionais. Em comum, têm a capacidade de inovar, adaptar-se e criar impacto.

Foi esse percurso de superação e inovação que a 8.ª edição dos Prémios Heróis PME voltou a colocar em destaque. Promovida pela Yunit Consulting, a iniciativa distingue empresas portuguesas que se evidenciam pelos seus percursos de resiliência, inovação, sustentabilidade e impacto no tecido empresarial nacional, valorizando o contributo das pequenas e médias empresas para a economia portuguesa.

A cerimónia de entrega dos prémios decorreu, pela primeira vez, em Leiria e distinguiu empresas nas categorias de Micro Empresa, Pequena Empresa, Média Empresa, Sustentabilidade e Startup, refletindo a diversidade do tecido empresarial português.

Cinco empresas, cinco histórias de reinvenção

Na categoria Micro Empresa, a vencedora foi a Quintinha d'Aldeia, que recuperou uma propriedade abandonada para criar uma unidade de fabrico de enchidos, conciliando tradição, identidade familiar e produção local.

O prémio de Pequena Empresa distinguiu a DHXM – Indústria do Doce, criada após a pandemia pelos seus fundadores, numa altura marcada pelo desemprego da sua fundadora, licenciada em Direito. O projeto dedica-se à produção de doçaria conventual e tradicional de Tentúgal, preservando receitas e saberes que fazem parte do património gastronómico nacional.

Na categoria Média Empresa, o reconhecimento foi para a Aralab, especializada no desenvolvimento de equipamentos de simulação climática utilizados por diferentes setores industriais e científicos, demonstrando a capacidade da engenharia portuguesa para competir em áreas tecnologicamente exigentes.

O prémio de Sustentabilidade foi atribuído à WOTELS, marca portuguesa que aposta num modelo de turismo assente na eficiência, responsabilidade ambiental e gestão sustentável.

Já a blueOASIS conquistou o prémio de Startup, graças ao desenvolvimento de soluções tecnológicas ligadas ao oceano, num setor considerado estratégico para o futuro da economia azul.

"São empresas que transformaram dificuldades em projetos consistentes"

Para Bernardo Maciel, CEO da Yunit Consulting, os vencedores desta edição representam a vitalidade e a capacidade de adaptação das pequenas e médias empresas portuguesas.

"Os vencedores desta 8.ª edição refletem a vitalidade, a diversidade e a capacidade de adaptação das PME portuguesas. São empresas que partiram de desafios concretos, souberam transformar dificuldades em projetos consistentes e demonstram, todos os dias, o impacto que o tecido empresarial nacional tem na criação de valor, emprego e dinamismo económico."

Para o responsável, esta é precisamente a missão dos Prémios Heróis PME: dar visibilidade a empresas que, independentemente da sua dimensão, contribuem para reforçar a competitividade da economia portuguesa e demonstram que a inovação pode nascer em qualquer setor de atividade ou geografia.

O peso das PME no crescimento económico voltou a estar em destaque

A importância das pequenas e médias empresas para o desenvolvimento económico esteve também em evidência durante a cerimónia, que contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Leiria, Gonçalo Lopes, e do CEO do Banco Português de Fomento, Gonçalo Regalado.

Gonçalo Lopes destacou o contributo das PME para a vitalidade económica e social dos territórios, sublinhando que são estas empresas que "criam emprego, fixam pessoas, inovam e mantêm uma ligação muito próxima às comunidades". O autarca considerou ainda que a capacidade de inovar sem perder a proximidade continua a ser um dos principais fatores diferenciadores do tecido empresarial português.

Também Gonçalo Regalado reforçou o peso das PME na economia nacional, revelando que 99% das empresas apoiadas pelo Banco Português de Fomento nos últimos 18 meses foram pequenas e médias empresas. Para o responsável, este indicador demonstra a importância de continuar a criar condições para que estas empresas possam investir, crescer e ganhar escala.

"Este dado mostra bem a importância das PME, que são o coração e o músculo da economia portuguesa. Temos de continuar a apoiar quem arrisca e a simplificar a vida a quem faz crescer Portugal."

Distinção traduz-se em apoio ao crescimento

Além do reconhecimento público, os Prémios Heróis PME procuram contribuir para o desenvolvimento das empresas distinguidas através de um conjunto de ferramentas orientadas para reforçar a sua competitividade e acelerar o crescimento. Os vencedores terão acesso a serviços de consultoria da Yunit Consulting, apoio jurídico e formação da Andersen Portugal, programas de Business Coaching da ActionCOACH, ações de capacitação promovidas pela Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa e visibilidade mediática na CNN. Consoante a categoria, os prémios incluem ainda soluções nas áreas da internacionalização, liderança, tecnologia, inovação e gestão do risco. Estes prémios são oferecidos pelos parceiros da iniciativa: VICTORIA Seguros, novobanco, Jelly – Digital Agency, Sage, Tabaqueira, ActionCOACH, Andersen Portugal, Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, Startup Portugal, Associação dos Atletas Olímpicos Portugueses e CNN Portugal.

Ao longo das suas oito edições, os Prémios Heróis PME afirmaram-se como uma iniciativa de referência na valorização do empreendedorismo nacional, distinguindo empresas que, independentemente da sua dimensão, demonstram capacidade para inovar, adaptar-se e gerar impacto na economia portuguesa. Os projetos distinguidos nesta edição demonstram que a inovação não depende da dimensão de uma empresa. Muitas vezes, nasce da capacidade de transformar a adversidade em oportunidade e de encontrar novos caminhos para crescer.