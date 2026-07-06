30 mil refeições em 48 horas: o que acontece nos bastidores da cozinha do Festival da Comida Continente

Há 41 min

No fim de semana de 11 e 12 de julho, o Parque da Cidade do Porto recebe o Festival da Comida Continente, onde serão servidas mais de 30 mil refeições preparadas por Chefs de renome. É uma das maiores operações gastronómicas temporárias do país, que exige uma máquina altamente coordenada e um trabalho que começa muitos meses antes da abertura de portas.

Durante dois dias, milhares de visitantes vão passar pela Cozinha dos Chefs e pela Grelha do Chakall para provar pratos assinados por alguns dos nomes mais reconhecidos da gastronomia, a preços acessíveis.



O que o público vê é apenas o resultado final. Nos bastidores, existe uma estrutura que envolve Chefs, fornecedores e equipas multidisciplinares, responsáveis por garantir que cada prato chega ao público com a mesma qualidade, do primeiro ao último serviço. É este trabalho que torna possível servir mais de 15 mil refeições por dia.



Para esta edição, os seis Chefs convidados vão trabalhar cerca de 14 toneladas de ingredientes, entre carnes frescas para a grelha do Chakall, lombos de bacalhau e outros produtos selecionados. Antes de chegar aos pratos, esta matéria-prima passa por uma operação logística cuidadosamente planeada, que assegura as condições de conservação, transporte e preparação ao longo de todo o festival.

Meses de preparação para dois dias de festival

A organização começa pela definição, em conjunto com cada Chef convidado, do prato que será servido, das quantidades necessárias e dos processos de confeção. A partir daí, são testados todos os detalhes – da apresentação às questões de segurança alimentar e de serviço –, para garantir que cada refeição chega ao público exatamente como foi pensada.



Um processo minucioso e de máximo rigor, que envolve equipas altamente especializadas e uma divisão clara de tarefas, desde a preparação ao serviço.

Quando a cozinha entra em ação

Nos dias do Festival da Comida Continente, cada etapa está previamente definida. Os ingredientes permanecem armazenados em condições rigorosas de temperatura e higiene, sendo transferidos para as áreas de confeção à medida das necessidades. Os circuitos de pessoas e de produtos são cuidadosamente organizados para garantir um fluxo contínuo e seguro, desde a preparação até ao momento em que cada prato chega ao visitante. Tudo acontece em espaços contíguos e através de processos pensados para que a operação decorra de forma ágil, eficiente e em total segurança.

Servir milhares de pratos, sempre com a mesma qualidade

O verdadeiro desafio não é apenas servir milhares de refeições, mas garantir que cada prato mantém a mesma qualidade do primeiro ao último serviço. Quem experimenta um prato ao almoço de sábado deve encontrar a mesma receita, os mesmos sabores e a mesma apresentação ao jantar de domingo.



Para isso, nada é deixado ao acaso. As receitas são testadas e afinadas com antecedência, as quantidades são cuidadosamente definidas e a seleção dos ingredientes segue elevados padrões de qualidade. O resultado é uma experiência consistente, que respeita a identidade de cada Chef e assegura que todos os visitantes provam o prato exatamente como foi concebido.

Uma operação onde cada pessoa conta

Por detrás da cozinha trabalham dezenas de profissionais com funções muito específicas. Desde fornecedores e equipas dos Chefs até especialistas em segurança alimentar, logística e gestão operacional, todos desempenham um papel essencial para que uma operação desta dimensão decorra sem falhas. A articulação entre todas estas equipas é permanente e permite que cada etapa aconteça no momento certo, garantindo um serviço eficiente aos milhares de visitantes do festival.



Nos dias do festival, cada equipa conhece exatamente o seu papel. Enquanto uns recebem os ingredientes, outros preparam, empratam ou asseguram o cumprimento das regras de segurança alimentar. É este trabalho conjunto que permite servir milhares de refeições em apenas 48 horas, sem que o público se aperceba da complexidade da operação.

Reduzir o desperdício também faz parte da receita

O rigor no planeamento das receitas, das quantidades e dos ingredientes, aliado à experiência acumulada ao longo das várias edições do festival, permite minimizar o desperdício alimentar e ajustar a produção às necessidades previstas.



Ainda assim, quando existem ingredientes não utilizados e em perfeitas condições de segurança alimentar, estes são oferecidos a instituições imediatamente após o Festival da Comida Continente.

Os Chefs que dão vida à edição de 2026

A edição de 2026 do Festival da Comida Continente reúne seis Chefs de renome nacional e internacional. Na Cozinha dos Chefs, os portugueses Diogo Rocha, Hélio Loureiro, Justa Nobre e Manuel Almeida, e a brasileira Michele Marques. Na Grelha do Chakall, o mediático Chef volta a assinar uma seleção de pratos dedicada aos apreciadores de carne.

O festival conta ainda com outros pontos de venda alimentar com oferta Continente, como a Praça dos Vinhos e a Avenida das Marcas, onde os visitantes podem encontrar propostas que vão das entradas aos pratos principais, sobremesas e bebidas.

Quando as portas do Festival da Comida Continente abrirem, o público verá apenas os pratos a sair da cozinha. Mas por detrás de cada refeição estarão meses de preparação, toneladas de ingredientes, dezenas de profissionais e uma operação que transforma 48 horas numa das maiores cozinhas temporárias do país.