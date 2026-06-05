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No coração do Ribatejo, está a chegar um dos maiores encontros do mundo rural em Portugal

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Há 1h e 55min
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Da agricultura à gastronomia, da inovação aos concertos, a Feira Nacional de Agricultura regressa ao Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA), em Santarém, de 6 a 14 de junho, com nove dias de experiências para toda a família. Este ano, os pequenos frutos estão em destaque, mas há muito mais para descobrir na feira que celebra o melhor da agricultura portuguesa.

Há mais de 70 anos que Santarém se transforma no ponto de encontro de agricultores, produtores, empresas e visitantes de todo o país. A Feira Nacional de Agricultura (FNA), que nasceu como Feira do Ribatejo, regressa ao CNEMA entre 6 e 14 de junho para celebrar um setor essencial à economia nacional e ao quotidiano dos portugueses.

Ao longo de nove dias, o programa reúne exposições de maquinaria e pecuária, conferências, experiências gastronómicas, demonstrações equestres, concertos e atividades para todas as idades, numa edição que tem como tema central os pequenos frutos.

Os pequenos frutos no centro das atenções

Pequenos no tamanho, mas cada vez maiores na preferência dos consumidores. Os pequenos frutos são o tema central da edição de 2026 da Feira Nacional de Agricultura, que coloca os holofotes sobre um setor em crescimento e em produtos que conquistaram um lugar de destaque nos hábitos alimentares dos portugueses.

Ricos em sabor e associados a um estilo de vida saudável, mirtilos, morangos, framboesas e amoras respondem também às exigências de um quotidiano cada vez mais acelerado. A facilidade de consumo e a valorização de produtos frescos e sustentáveis ajudam a explicar o sucesso destes frutos, hoje vistos por muitos como aliados naturais do bem-estar.

Nos Claustros, um dos espaços mais emblemáticos da feira, os pequenos frutos estarão no centro das atenções. Associações, empresas e meios de comunicação especializados ligados ao setor vão reunir-se neste espaço para dar a conhecer o trabalho desenvolvido numa área que tem vindo a afirmar-se como uma das mais dinâmicas da agricultura portuguesa.

Onde se discute o futuro da agricultura

As “Conversas de Agricultura” voltam a marcar presença na FNA com um programa de conferências, seminários e debates dedicados aos temas que estão a moldar o futuro do setor. Ao longo do evento, especialistas, produtores e representantes de diferentes entidades vão partilhar conhecimento e discutir desafios como a sustentabilidade, a inovação ou a atração de novas gerações para a atividade agrícola.

Entre os momentos em destaque estão a conferência “Ser Jovem Agricultor”, a 8 de junho, e os seminários “Gestão sustentável das atividades agrícola e silvícola” e “Agricultura que gera valor: contributo do regadio para a economia e coesão”, ambos no dia 9.

Os sabores que contam a história do país

A gastronomia é uma das grandes protagonistas da Feira Nacional de Agricultura e um dos principais motivos que levam milhares de visitantes a Santarém todos os anos. Entre restaurantes, tasquinhas e espaços de degustação, a FNA convida a descobrir alguns dos sabores mais emblemáticos do país.

Na zona exterior, os restaurantes dedicados às carnes de raças autóctones oferecem a oportunidade de provar produtos reconhecidos pela sua qualidade e autenticidade. Já as tradicionais tasquinhas, dinamizadas por associações e coletividades da região, servem petiscos que fazem parte da identidade gastronómica portuguesa, como moelas, caracóis ou chouriço assado.

Entre animais, cavalos e tradições rurais

A agropecuária continua a ocupar um lugar de destaque na Feira Nacional de Agricultura. Ao longo do certame, os visitantes poderão conhecer de perto várias raças autóctones de bovinos, aves, caprinos, ovinos e suínos, numa mostra que evidencia a diversidade e a riqueza do património pecuário português.

O setor equino terá uma presença especialmente relevante nesta edição, com a participação de algumas das mais prestigiadas coudelarias do país e um programa que inclui concursos, demonstrações e atividades dedicadas ao universo do cavalo.

O Ribatejo em festa

Realizada no coração do Ribatejo, a Feira Nacional de Agricultura é também uma celebração das tradições que marcam a identidade da região. Ao longo dos nove dias do evento, os visitantes poderão assistir a corridas de toiros, provas de perícia dos campinos, apartação e condução de cabrestos, largadas de toiros, demonstrações de forcados e atividades ligadas às escolas de toureio.

A programação inclui ainda música popular, grupos folclóricos e outras iniciativas que ajudam a manter viva a cultura ribatejana e reforçam o ambiente festivo que caracteriza a feira.

Concertos, diversão e atividades para toda a família

A FNA 2026 foi pensada para receber visitantes de todas as idades. Entre as iniciativas dedicadas às famílias destaca-se a Fnazinha, um espaço que reúne oficinas criativas, showcookings, horas do conto, experiências com animais e atividades educativas que aproximam os mais novos do mundo rural e da sustentabilidade.

A animação prolonga-se pela noite dentro com um programa musical que inclui nomes como Revenge of the 90’s (6 de junho), Los Del Rio e Deejay Telio (9 de junho), Plutonio e DJ Dadda (12 de junho) e David Antunes & The Midnight Band com Gabriel O Pensador (13 de junho).

Durante nove dias, a Feira Nacional de Agricultura volta a transformar Santarém num ponto de encontro entre tradição e inovação, reunindo o melhor da agricultura portuguesa, da gastronomia, da cultura ribatejana e do entretenimento num único espaço.

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Temas: CNN Portugal Feira Nacional da Agricultura CNEMA Patrocinado

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