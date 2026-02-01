CNN Portugal: líder em janeiro, líder há 50 meses

Há 1h e 28min

A CNN Portugal chegou à marca de 50 meses consecutivos de liderança nos canais de informação - tantos quantos tem de vida. Obrigado pela sua preferência

Em janeiro, a CNN Portugal atingiu a marca de 50 meses consecutivos de liderança. A CNN Portugal destaca-se como a estação mais vista entre os canais de informação, superando de forma consistente a SIC Notícias, News Now e RTP Notícias.

Em 31 dias, a CNN Portugal liderou em 22, contra nove do seu concorrente mais próximo, consolidando-se como a principal referência entre as marcas de notícias 24 horas. A CNN foi a mais procurada em todos os grandes eventos do mês - das mudanças na Venezuela até ao temporal que ainda assola Portugal.

Com um share de 2,9% no mês agora terminado - o melhor desde outubro de 2023 e que representa um crescimento de 0,7 pontos percentuais face a Janeiro do ano passado - a CNN Portugal mantém-se como a principal referência de um segmento cada vez mais competitivo.

Do top 10 dos programas mais vistos do mês, sete são da CNN. O principal destaque vai para a liderança da noite eleitoral, chegando a ter programas com mais de 380 mil espectadores. Foi também o canal de cabo com mais audiência durante o debate decisivo entre André Ventura e António José Seguro para as eleições presidenciais. A forte audiência prolongou-se após o debate, na análise e no comentário ao confronto.

A noite eleitoral e análise nos dias seguintes foi também o ponto alto do mês na operação digital, com registo de forte tráfego. O site e App da CNN Portugal tiveram também procura reforçada desde o início da intempérie devastadora, sobretudo no centro do país.

TVI abre 2026 na frente das audiências

A TVI ganhou o mês de janeiro. No arranque de 2026, a TVI posicionou-se na liderança das audiências, ao alcançar um share mensal de 14,0%, superando o seu concorrente mais direto, a SIC.

Na ficção, "Amor à Prova" estreou este mês e conquistou o público desde o primeiro episódio, com uma audiência média de quase 700 mil espectadores. "Terra Forte", por seu turno, conseguiu quase meio milhão de espectadores por dia. "Ninguém Como Tu", que iniciou a sua segunda temporada este mês, constituiu também grande referência no seu horário.

"A 1ª Companhia" tem dominado as noites de fim de semana: as galas reuniram, em média, perto de 800 mil espectadores. Diariamente, após o Jornal Nacional, o reality assegura a liderança do horário.

"A Sentença" é líder das tardes com cerca de 450 mil espectadores por dia.

O "Dois às 10" consolidou a liderança das manhãs e o "Momento Certo" é já referência obrigatória nas tardes de sábado. O

"Funtástico", com Manuel Luís Goucha na apresentação, domina as tardes de domingo com diferença esmagadora para a concorrência.

A Informação da TVI continua com audiências sustentadas. No seu conjunto são acompanhados diariamente por quase milhão e meio de espectadores.

O trabalho que a TVI tem executado na cobertura das eleições presidenciais tem suscitado grande adesão entre os espectadores. O debate decisivo entre António José Seguro e André Ventura transmitido à dias, registou uma audiência média superior a 850 mil espectadores.