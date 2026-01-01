CNN e TVI líderes de audiências em 2025

1 jan, 17:40

Canais da Media Capital voltam a conquistar a preferência dos portugueses

A CNN Portugal é líder de audiências pelo quarto ano consecutivo e voltou a destacar-se em 2025 como a estação eleita pelos portugueses, vencendo em todos os meses do ano.

Foram 304 dias de liderança, o que representa quase 85% dos dias do ano, com a CNN Portugal a consolidar-se como a principal referência da televisão nacional. Dos canais concorrentes, a SIC Notícias liderou 58 dias e o News Now apenas três.

No último mês do ano, a CNN Portugal registou um share de 2,4%, mais 0,2 pontos percentuais do que o seu principal concorrente direto. No conjunto de 2025, a CNN Portugal alcançou um share médio de 2,5%, superando os 2,1% da SIC Notícias.

A CNN Portugal liderou em praticamente todas as faixas horárias entre as 04:00 e as 22:00 e entre as 23:00 e 01:00. Do top dos 50 programas mais vistos do ano, 35 são da CNN Portugal.

Também no digital, a CNN Portugal cresceu em 2025, reforçando a sua oferta integrada de informação em várias plataformas.

TVI lidera audiências pelo segundo ano consecutivo

Também a TVI fechou o ano como líder incontestável de audiências. Pelo segundo ano consecutivo foi a estação preferida dos portugueses. Foram 190 dias na frente, com a SIC a liderar 151 e a RTP 24.

A TVI terminou o último mês do ano com uma vantagem de 0,7 pontos percentuais face ao concorrente direto, com um share mensal de 14,4%. A TVI venceu em 21 dias do mês, a SIC em oito dias e a RTP em dois.

Um milhão e 300 mil espectadores viram a gala final do Secret Story, na última noite do ano, com uma quota de 28,9%. À meia-noite em ponto, a TVI foi acompanhada por um milhão e 212 mil espectadores (30,3% de share), ocupando, pelo 18.º ano consecutivo a posição cimeira nas audiências da passagem de ano.

Líder do entretenimento e na ficção

O programa “A Sentença” reuniu, ao longo de 2025, cerca de 430 mil espectadores por episódio. O programa “Dois às 10” manteve-se na lista dos programas mais acompanhados pelos portugueses, com uma audiência média de 320 mil espectadores.

Na ficção, a telenovela “Terra Forte” alcançou uma média de 600 mil espectadores por episódio e “A Protegida” 360 mil. A série “Ninguém Como Tu” foi acompanhada, em média, por 306 mil espectadores por episódio.

A transmissão do jogo entre o Moreirense e o Benfica foi o programa mais visto do mês de dezembro na televisão portuguesa, com 1.5 milhões dos espectadores.

Na informação, a TVI prossegue uma trajetória de crescimento, com o “TVI Jornal” a encerrar dezembro com uma audiência média superior a meio milhão de espectadores e o “Jornal Nacional” uma média de 744 mil espectadores.