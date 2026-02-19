Bombeiros combatem incêndio no Clube Naval de Lisboa

Há 1h e 34min

Alerta foi dado pouco depois das 19:00, tendo sido mobilizados diversos meios de emergência para o local

Um incêndio deflagrou ao final da tarde desta quinta-feira nas instalações da Associação Naval de Lisboa, situadas na zona da Doca de Belém.

O alerta foi dado pelas 19:08, mobilizando diversos meios de emergência para o local.

À chegada, as equipas de socorro iniciaram de imediato operações de combate às chamas.

Até ao momento, não há indicação de vítimas, decorrendo os trabalhos no sentido de garantir a total extinção do fogo e a segurança nas instalações.