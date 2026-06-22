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Morreu Clive Davis, produtor lendário que lançou Janis Joplin ou Whitney Houston

CNN , Jason Kravarik
Há 52 min
Clive Davis (Evan Agostini/AP)
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Diziam que tinha uns "ouvidos de ouro"

Clive Davis, o lendário produtor musical de ícones da indústria como Janis Joplin, Whitney Houston, Billy Joel e Santana, faleceu.

Davis, apelidado de "o homem dos ouvidos de ouro", tinha 94 anos. A sua família confirmou a morte numa publicação nas redes sociais. O seu assessor de imprensa também confirmou o falecimento à CNN.

A família de Davis descreveu-o como "uma figura imponente cuja influência mudou a música para sempre", bem como "o homem que liderou a nossa família com graça, generosidade e bondade".

Nascido em Brooklyn, Davis nunca teve a intenção de seguir uma carreira na música, muito menos de moldar o gosto musical da cultura pop durante décadas. Após a morte dos pais, no final da adolescência, licenciou-se em Direito na Universidade de Harvard e tornou-se advogado antes de começar a trabalhar para a Columbia Records em 1960. Cinco anos depois, Davis ascendeu ao cargo de advogado principal da editora discográfica e foi logo nomeado presidente da Columbia.

“Fui lançado para isso”, disse à CNN em 2013. “Sem nunca imaginar que tinha um ouvido e um dom naturais para a música que”, acrescentou, “se tornariam a paixão da minha vida”.

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A primeira grande contratação de Davis foi Janis Joplin, que viu atuar pela primeira vez no Festival Pop de Monterey, em 1967. Na sua autobiografia de 2013, “The Soundtrack of my Life” (A Banda Sonora da Minha Vida), Davis descreveu a presença em palco de Joplin como “não convencionalmente bela”, mas “o seu corpo parecia vibrar com as modulações da sua voz, que impactavam igualmente, quer estivesse a cantar a plenos pulmões ou a sussurrar intimamente”.

O seu instinto para o talento levou Davis a descobrir e contratar futuras estrelas como Bruce Springsteen, Carlos Santana, Chicago, Earth, Wind & Fire, Aerosmith e Barry Manilow. Billy Joel estava em dificuldades como artista quando Davis o contratou em 1973. “Piano Man” foi o primeiro álbum de Joel pela Columbia e pavimentou o seu caminho para o estrelato.

Zoe Sottile, da CNN, contribuiu para esta reportagem

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Temas: Clive Davis Música Morte
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