Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

ERC abre procedimento de averiguação sobre a ferramenta NewsWhip contratada pelo Governo

Agência Lusa , AM
Há 47 min
NewsWhip

Secretaria-Geral do Governo "rejeita liminarmente" que a ferramenta tenha sido contratada para "a catalogação e monitorização de jornalistas ou de vigilância geral"

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) abriu um procedimento administrativo de averiguação relativamente à polémica ferramenta NewsWhip, contratada pela Secretária-Geral do Governo que a classifica de clipping moderno, disse à Lusa fonte oficial.

Contactada pela Lusa, fonte oficial da ERC adiantou que o Conselho Regulador da entidade, "na sua reunião de 16 de abril, analisou a questão da NewsWhip, "tendo deliberado a abertura" de um procedimento administrativo de averiguações, ao abrigo das suas competências e atribuições.

Na segunda-feira, a Secretaria-Geral do Governo esclareceu que a ferramenta contratada da irlandesa NewsWhip é "um tipo de clipping moderno" que pesquisa em fontes abertas e de conteúdos públicos e rejeita que tal seja para monitorizar jornalistas, depois do Correio da Manhã (CM) ter noticiado "Governo paga 40 mil euros para vigiar redes sociais e reagir a polémicas".

No esclarecimento, a Secretaria-Geral do Governo "rejeita liminarmente" que a ferramenta tenha sido contratada para "a catalogação e monitorização de jornalistas ou de vigilância geral".

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

De acordo com a informação que consta no Portal Base, publicada em 01 de abril, trata-se da "aquisição de uma plataforma digital avançada de análise preditiva" para a Secretaria-Geral do Governo à NewsWhip Media Ltd, por 39.999,96 euros.

Entretanto, na terça-feira, o diretor-geral da Visapress, Carlos Eugénio, em declarações à Lusa, afirmou que a ferramenta "não está licenciada" na entidade, alertando para a necessidade de autorização dos titulares de direitos de autor.

No dia seguinte, o ministro da Presidência asseverou que a utilização da NewsWhip vai respeitar as regras de proteção de dados (RGPD) e da propriedade intelectual.

"O contrato, como saberão, tem regras que obrigam ao respeito das regras de proteção de dados (…) e à proteção de propriedade intelectual”, referiu o ministro na Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, em 15 de abril.

António Leitão Amaro disse que a aplicação é utilizada por “instituições de todo o tipo” e relembrou que “os dados são todos abertos” e que “há uma obrigação contratual”, neste caso, o respeito pelo Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD).

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O governante garantiu ainda que "não vai ser utilizada nenhuma ferramenta para catalogar, hierarquizar e vigiar jornalistas".

"Enquanto eu estiver no Governo, seja com a ferramenta NewsWhip, seja com uma legião de assessores, seja com o que se quiser, não é uma prática aceitável", enfatizou.

"Não é uma prática que tenha acontecido com este Governo nem com a Secretaria-Geral por tudo o que eu pude apurar”, sublinhou.

Temas: Clipping Comunicado NewsWhip Erc
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Governo

ERC abre procedimento de averiguação sobre a ferramenta NewsWhip contratada pelo Governo

Há 47 min

Paulo Rangel em Beirute para reunião com homólogo libanês em dia de cessar-fogo

Há 3h e 6min

Concertação social sem acordo. Mas ministra garante que estão reunidas "condições" para encerrar negociações sobre legislação laboral

Ontem às 19:06

Governo quer subir teto de ajustes diretos de serviços até 75 mil euros e de empreitadas até 150 mil

Ontem às 19:06
Mais Governo

Mais Lidas

É o "início de uma nova fase de cooperação". Reino Unido assina acordo com UE e regressa ao programa Erasmus+

15 abr, 19:43

Previsão aponta para grande descida no preço do gasóleo. Gasolina também deve descer

Ontem às 13:33

EUA perdem um dos drones mais raros e caros do mundo no Golfo Pérsico

Ontem às 10:31

Morreu José Luís Tinoco, compositor, pintor, 'arquiteto' de canções como "No teu poema"

Ontem às 08:21

Exclusivo. Dermatologista do Santa Maria obrigado a devolver 818.756,11€ por cirurgias indevidas

15 abr, 19:59

Ex-namorada de António Pedro Cerdeira recorda violência doméstica em tribunal. "Levei tanta tareia"

Ontem às 10:50

"Amazon da guerra": como a Ucrânia criou um supermercado digital de drones que está a aterrorizar o exército russo

Há 3h e 30min

Jovem de 16 anos detido por violação e sequestro de colegas de turma durante visita de estudo

Ontem às 10:17

Avião da Jet2.com aterra de emergência em Faro com 141 passageiros a bordo

Ontem às 16:19

Atleta do Benfica em coma induzido após acidente de carro

Ontem às 13:43

Condutor atropela mortalmente dois trabalhadores no IC17 em Odivelas

Há 3h e 14min

Alerta na aviação: Europa só tem seis semanas de combustível e já há companhias a cancelar voos e a falar em aumento de preços

Ontem às 15:27