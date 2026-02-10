Há 35 mil pessoas há 13 dias sem eletricidade em Portugal devido ao temporal

Agência Lusa , GO
Há 1h e 27min
Reportagem: Tempestade Kristin em Alvaiázere (PARTE 1)

Leiria é o distrito mais afetado

Há 35 mil clientes da E-Redes que continuam sem abastecimento de energia elétrica em Portugal Continental devido aos danos provocados pelo temporal na rede de distribuição desde 28 de janeiro.

Num balanço feito às 08:00, a empresa indicou que “tinha por alimentar 41 mil clientes, sendo que, nas zonas mais críticas, as avarias decorrentes da depressão Kristin totalizam 35 mil clientes”.

Leiria é o distrito mais afetado, com 26 mil clientes sem energia, seguido de Santarém, com seis mil, Castelo Branco, com dois mil, e Coimbra, com mil.

No anterior balanço realizado pela empresa, na segunda-feira, o número de clientes afetados era de 45 mil clientes no continente e estavam por alimentar cerca de 37 mil clientes na zona da depressão Kristin.

Os clientes da E-Redes correspondem a “pontos de entrega de energia” como habitações, empresas ou lojas com ligação elétrica, sendo assim difícil quantificar o número de pessoas que estão a ser afetadas.

Dezasseis pessoas morreram em Portugal desde 28 de janeiro na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

Temas: Clientes Sem Energia Temporal Kristin Corte de Energia Portugal Danos na Rede Elétrica Leiria Sem Eletricidade

