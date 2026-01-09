Parlamento aprova votos de pesar pelas mortes de Clara Pinto Correia e da fadista Anita Guerreiro

Agência Lusa
Ontem às 17:50
Clara Pinto Correia (Facebook)

 A Assembleia da República aprovou hoje votos de pesar pelas mortes da bióloga e escritora Clara Pinto Correia, da antiga presidente da Academia Portuguesa da História Manuela Mendonça e da fadista Anita Guerreiro.

Num voto de pesar refere-se que Clara Pinto Correia destacou-se enquanto "figura singular da cultura contemporânea portuguesa, cruzava literatura, biologia, comunicação científica e memória pessoal nas suas múltiplas intervenções".

Segundo a nota, o falecimento de Clara Pinto Correia "representa uma enorme perda para a literatura portuguesa, para a comunidade científica e académica e para todos os que, ao longo dos anos, acompanharam o seu trabalho e reconhecem o seu talento". 

A Assembleia da República endereçou também as condolências à família de Manuela Mendonça, antiga presidente da Academia Portuguesa da História. 

No voto apresentado pelo PS destacou-se "a sua extensa produção bibliográfica e do seu notável percurso académico e em funções públicas", o "forte empenho cívico", bem como o seu "trabalho junto da comunidade cigana", reconhecido "nacional e internacionalmente, sendo identificada como uma referência na integração e defesa da dignidade de populações historicamente marginalizadas".

No texto sobre a morte da fadista e atriz Anita Guerreiro, nome artístico de Bebiana Guerreiro Rocha Cardinali, distinguiu-se o seu contributo à cidade de Lisboa pela forma decisiva como se destacou na "preservação e promoção das tradições lisboetas, tornando-se um rosto simbólico da identidade cultural da capital".

Foi aprovado ainda o pesar apresentado pelo PAN pelo falecimento da atriz francesa Brigitte Bardot, com abstenções do BE, PCP e Livre.

No texto, refere-se que Brigitte Bardot evidenciou-se no panorama cinematográfico a nível intencional, mas também pela criação da Fundação Brigitte Bardot, "organização dedicada à proteção animal, ao combate aos maus-tratos, ao abandono e à exploração de animais, bem como à promoção de políticas públicas mais exigentes em matéria de bem-estar animal".

O parlamento aprovou ainda por unanimidade um voto de pesar apresentado pelo CDS-PP pela morte do empresário de António Oliveira, que recebeu em 2025 a Grã-Cruz da Ordem do Mérito Empresarial.

 

Temas: Clara Pinto Correia Anita Guerreiro Obituário Voto de pesar Assembleia da República

Artes

Parlamento aprova votos de pesar pelas mortes de Clara Pinto Correia e da fadista Anita Guerreiro

Ontem às 17:50

Morreu a atriz Elisa Lisboa

Ontem às 08:47

Toni Morrison e Philip Pullman de volta às livrarias portuguesas

Ontem às 07:05

Morreu o realizador húngaro Béla Tarr

6 jan, 12:44
Mais Artes

Mais Lidas

PSP encontra empregada de Miguel Arruda vestida dos pés à cabeça com roupa furtada no aeroporto

8 jan, 20:29

Rússia sem reservas: perdas humanas e materiais na Ucrânia travam planos de expansão

8 jan, 11:52

Rússia ataca Ucrânia com uma das suas armas mais avançadas, que atinge os 13.000 km/h e alcança toda a Europa

Ontem às 11:22

Parlamento aprova Estatuto da Pessoa Idosa. PCP votou contra

Ontem às 15:39

Tracking poll, dia 5: Ventura mantém liderança, Seguro e Cotrim cada vez mais próximos

Ontem às 18:56

Euromilhões: esta é a chave desta sexta-feira

Ontem às 20:47
opinião
Alberto Veronesi

Um sistema educativo low-cost não atrai professores de primeira linha

8 jan, 14:39

Tracking poll, dia 4: Ventura ultrapassa Seguro e está à frente entre os cinco em empate técnico

8 jan, 19:32

Prepare-se para mexidas na carne de aves, na carne de porco, na carne de vaca, no açúcar, no queijo, no arroz, no mel, no milho, no milho doce, no leite em pó, etc.

Ontem às 18:04

Rússia arrecadou 7,2 mil milhões de euros com a venda de GNL à UE. Exportações aumentaram em 2025

8 jan, 12:15

Morreu a atriz Elisa Lisboa

Ontem às 08:47

Oreshnik: porque é que o míssil que Putin garante ser indestrutível é tão especial?

Ontem às 16:20