Claire Danes diz que entrou em pânico quando descobriu que estava grávida aos 44 anos

CNN , Lianne Kolirin
6 mar, 07:26
Claire Danes - 66º Primetime Emmy Awards em Los Angeles Foto: Reuters

Claire Danes disse que entrou em "colapso" quando descobriu que estava grávida do terceiro filho aos 44 anos.

A estrela de "Homeland" revelou que começou a chorar quando descobriu que ela e o marido, o ator Hugh Dancy, estavam à espera do terceiro filho.

Em conversa com Amy Poehler para o seu podcast Good Hang, a atriz disse: "Liguei para o meu ginecologista em lágrimas convulsivas. Foi um puro... foi um colapso total."

Não foi apenas a idade de Danes que tornou a notícia uma surpresa, mas o facto de ela ter lutado anteriormente para engravidar.

"Nada disso foi planeado", disse, acrescentando que seus três filhos têm cinco anos de diferença entre si. "Eu não sabia que era fisicamente possível — eu tinha 44 anos. E, na verdade, Rowan (o segundo filho de Danes) foi muito difícil de conceber. Tive que fazer dois tratamentos de fertilização in vitro. Era muito improvável."

Danes, que alcançou a fama ao contracenar com Leonardo DiCaprio em "Romeu + Julieta", de Baz Luhrmann, em 1996, contou a Poehler que estava num spa com uma amiga íntima, a quem confidenciou a sua suspeita de que poderia estar grávida.

“Eu não ia dizer nada, mas finalmente admiti”, disse Danes a Poehler, contando que disse à amiga: “Eu perdi completamente a cabeça ontem à noite e simplesmente decidi que estava grávida. Entrei nessa loucura e finalmente pesquisei quais são as probabilidades de engravidar naturalmente aos 44 anos, e são menores que 1%. Eu pensei: ‘isso é obviamente ridículo’”.

Em resposta, a amiga revelou que tinha sonhado que estava grávida, mas no corpo de Danes.

Danes lembrou que tomou "dois cocktails fortes" e, no dia seguinte, fez um teste. "Era como se estivesse escrito em letras garrafais GRÁVIDA e eu comecei a chorar", disse.

"E então esta linda menina surgiu e ela é a melhor. Nada disso dependia de mim e estou simplesmente encantada".

Embora não seja a primeira vez que Danes fala da sua surpresa ao engravidar — quando apareceu no programa "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" em 2023, disse "esta foi uma surpresa" —, é a primeira vez que revela o nome da sua filha: Shay.

No início da conversa com Poehler, Danes disse sobre a sua filha, que nasceu em julho de 2023: "Shay, a minha bebé, é muito pensativa e sonhadora."

Em novembro, numa entrevista com Jason Bateman, Sean Hayes e Will Arnett no podcast Smartless, Danes disse que a sua experiência de gravidez foi "muito interessante".

Danes explicou: "Foi estranho — de repente, senti uma vergonha engraçada... como se fosse marota. Como se tivesse sido apanhada a fornicar além do que era permitido".

Danes e o ator britânico Dancy conheceram-se em 2007, nas filmagens do drama romântico "Evening", e casaram-se em 2009.

Recentemente, Danes foi nomeada para um Globo de Ouro pela sua atuação na série da Netflix "The Beast in Me".

