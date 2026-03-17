Portuguesa espancada e assaltada por colonos israelitas na Cisjordânia. Governo garante que está "bem e em segurança"

Há 1h e 13min

Cidadã portuguesa, de 25 anos, terá sido empurrada e puxada pelo cabelo durante o ataque

Uma ativista portuguesa terá sido vítima de agressões durante um ataque de colonos israelitas a uma comunidade palestiniana na Cisjordânia, ocorrido no passado fim de semana. A informação foi avançada pelo jornal israelita Haaretz e reproduzida por vários órgãos de comunicação social.

Segundo a mesma fonte, cerca de 30 colonos, encapuzados, terão invadido a comunidade, onde amarraram e agrediram várias pessoas. Há ainda relatos de abusos sexuais contra um homem, bem como ameaças de morte e violação dirigidas a mulheres e crianças, além da libertação de gado.

A cidadã portuguesa, de 25 anos, terá contado que foi empurrada e puxada pelo cabelo durante o ataque. De acordo com o Observador, que cita o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), a jovem foi também assaltada, tendo ficado sem documentos e cartões.

Em reação ao caso, o MNE garantiu esta terça-feira que a portuguesa “se encontra bem e em segurança” e que já abandonou a Cisjordânia. A saída foi feita com o acompanhamento de um representante da Embaixada de Portugal em Ramallah.

"A cidadã nacional, uma mulher de 25 anos, encontra-se bem e em segurança; saiu hoje da Cisjordânia, acompanhada por um representante da Embaixada de Portugal em Ramallah", disse o MNE.

O Ministério salienta ainda que tem "acompanhado de perto a situação" da cidadã portuguesa na Cisjordânia e acrescenta que "foram prestados todos os apoios consulares adequados, incluindo a emissão de documentação temporária necessária à sua deslocação", com o apoio da representação diplomática em Ramallah.